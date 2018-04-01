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Правильный подъем, или почему утренний секс лучше вечернего
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Правильный подъем, или почему утренний секс лучше вечернего 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Большинство мужчин любят утренний секс, когда женщины в эту пору не проявляют особой сексуальной активности. Эксперты доказали, что секс по утрам нельзя просыпать, поскольку он имеет массу преимуществ. Разминка Чтобы чувствовать себя активным и бодрым весь день, следует заниматься сексом по утрам, советую эксперты. Даже 15 минут постельных утех достаточно, чтобы заменить разминку, укрепить иммунную систему и зарядиться отличным настроением на весь день. Внутренние органы Секс по утрам помогает подготовиться к активному дню и «включить» организм посредством воздействия на внутренние органы. Любовные утехи подарят улучшенное кровообращение, приведут в норму кровяное давление и активизирует дыхательные процессы. Также благодаря неким активным веществам, которые высвобождаются в ходе интима, можно избавиться от головной боли.
Мозг Посредством большей концентрации гормонов мозг человека после секса будет работать намного лучше, что особенно важно по утрам. К тому же, благодаря эндорфинам настроение человека улучшается, и ученые отмечают, что женщины, предпочитающие секс по утрам, менее склонны к депрессии, а мужчины реже страдают от стресса. Косметика После секса организм наполняется благоприятными гормонами, что положительно отразится на внешнем виде человека, в частности, на коже. Женщины могут заметить, что после секса их лицо буквально сияет, поэтому они смело отказываются от хайлайтеров.
Удовольствие Утренний секс позволяет получить больше удовольствия и более сильные оргазмы, что обусловлено природой человеческого организма. В это время суток вырабатывается на 25% больше гормонов, отвечающих за страсть и приятные ощущения, поэтому тело лучше воспринимает ласки именно по утрам.
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