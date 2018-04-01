С чистого лица: лучшие гели для очищения кожи лица

С детства нам твердили, что нельзя ложиться спать, не смыв косметику. Но как найти идеальное средство для умывания, чтобы оно не сушило, не вызывало аллергию и не очищало кожу до скрипа? Мы решили помочь вам сделать этот непростой выбор! Сегодня в нашей подборке лучшие гели для очищения кожи, которые были проверены нами лично.

Очищающий гель для умывания от La Если у вас жирная и проблемная кожа, то вам идеально подойдет гель для умывания La. По консистенции средство очень приятное, достаточно одной горошины для того, чтобы полностью умыть лицо. Главное преимущество — гель не сушит кожу и идеально подходит для чувствительного типа, так как создан на основе термальной воды. Вся линейка Effclar имеет очень приятный запах, что делает ежедневный бьюти-ритуал еще приятнее.

Цена за мл. : руб.

Гидрофильный гель для лица Про этот чудо-гель мы слышали много позитивных отзывов, но только когда попробовали сами, поняли, почему так хвалят японское средство Hada. Отличительной особенностью является гиалуроновая кислота в составе геля, благодаря которой кожа получает дополнительное увлажнение. Hada справляется с самым стойким макияжем на ура! Такое средство идеально подойдет для сухой и обезвоженной кожи.

Цена за мл. : руб.

Очищающий гель для умывания с нимом от Himalaya Herbals;

Натуральный гель Himalaya содержит ним и куркуму, которые обладают антисептическими свойствами. Богатый состав блокирует появление новых высыпаний и очищает кожу без вреда. Гель отлично пенится и легко распределяется по всей поверхности кожи. Уже после небольшого количества применений кожа становится матовой и свежей.

Цена за мл. : руб.

Гель-мыло для лица Silky от Sensai;

Silky — это мягкое крем-мыло, которое эффективно удаляет старые клетки эпидермиса, придавая коже легкое сияние. По консистенции средство похоже на крем и обладает приятным ароматом. Небольшое количество нужно растереть подушечками пальцев до появления пены и массажными движениями нанести на лицо и шею, после чего остатки смыть водой. С первого же применения кожа становится гладкой и мягкой.

Цена за мл. : руб.

Гель для умывания глубокого действия Идеальная кожа от «Чистой Линии» Бренд «Чистая Линия» славится своим натуральным растительным составом. В линейке Идеальная кожа эта особенность сохранилась. В гель для умывания входит цинк, мята и ромашка, которые одновременно успокаивают кожу и препятствуют появлению воспалений. Результат заметен уже после трех дней использования, что особенно важно, когда на носу важное мероприятие.

Цена за мл. : руб.

Очищающий гель для чувствительной кожи Aveda Очищающий гель с нежным ароматом ромашки и маслом жожоба от Aveda предназначен для чувствительной кожи. Мягкий гель деликатно удаляет загрязнения и макияж. Гель очень легкий по консистенции, что позволяет ему быстро впитаться, но при этом не требует дополнительного увлажнения.

Цена за мл. : руб. ;;;;