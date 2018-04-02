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Тест на ЗОЖ: узнай, грозят ли тебе лишние килограммы и целлюлит
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Тест на ЗОЖ: узнай, грозят ли тебе лишние килограммы и целлюлит 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Существует много мнений, глубоких заблуждений и вопросов о правильном, сбалансированном питании. Об этом говорят все: врачи, диетологи и обычные люди, которые стараются трепетно относиться к своему здоровью. Однако далеко немногие понимают суть.
В основе правильного питания лежат потребности организма. То есть для самого человека правильный рацион — это удовлетворение всех потребностей организма, обеспечение его материалом, необходимым для непрерывной слаженной работы, — ни больше ни меньше.
Самостоятельно порой довольно сложно нащупать границы разумного и вообще определить, в нужном ли направлении ты движешься. Возможно, ты стоишь на месте, а может, и того хуже, наносишь вред своему организму неправильным подходом. Пройди наш тест и узнай, можно ли назвать твой рацион питания правильным.
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Текст: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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