Тест на ЗОЖ: узнай, грозят ли тебе лишние килограммы и целлюлит

Существует много мнений, глубоких заблуждений и вопросов о правильном, сбалансированном питании. Об этом говорят все: врачи, диетологи и обычные люди, которые стараются трепетно относиться к своему здоровью. Однако далеко немногие понимают суть.

В основе правильного питания лежат потребности организма. То есть для самого человека правильный рацион — это удовлетворение всех потребностей организма, обеспечение его материалом, необходимым для непрерывной слаженной работы, — ни больше ни меньше.

Самостоятельно порой довольно сложно нащупать границы разумного и вообще определить, в нужном ли направлении ты движешься. Возможно, ты стоишь на месте, а может, и того хуже, наносишь вред своему организму неправильным подходом. Пройди наш тест и узнай, можно ли назвать твой рацион питания правильным.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK