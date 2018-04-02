Избавиться от лишнего веса после родов реально

Если вы мечтаете похудеть после родов, но не знаете, с чего начать и каких правил придерживаться, опыт телеведущей Анастасии Трегубовой может вам в этом пригодиться.

Листая «Инстаграм» многодетной мамы Анастасии Трегубовой, не веришь своим глазам: в конце января телеведущая программы «Доброе утро» на Первом канале стала мамой в третий раз, а ее фигура… просто идеальная!

Не спешите думать, что все это чудеса фотошопа или аскетичная диета, которую выдержать невозможно. Если вы читали предыдущие колонки Трегубовой, то знаете, что звездный колумнист «Летидора» в высшей степени ответственная мама: она не лечится самостоятельно, всегда прислушивается к мнению врача и, главное, не терпит суеты.

В своей новой колонке многодетная мама Анастасия Трегубова рассказала о своей диете кормящей мамы и о том, как приводит себя в форму после появления на свет третьего ребенка.

Когда я выписалась из роддома, весы показывали плюс 7 килограммов. Но я, как опытная мама, знала, что они у меня уйдут быстро, и в первую очередь благодаря «диете кормящей мамы». Так и случилось. За 7 дней ушло 3 кило, потом за месяц еще 2,5 кг. Сейчас осталось сбросить еще немного — 1,5 кг.

Наша малышка находится на грудном вскармливании, поэтому, чтобы у нее не было аллергии и колик, я сильно изменила свой рацион.

Когда ты начинаешь правильно питаться, исключаешь многие продукты, ешь только здоровую пищу, то непроизвольно худеешь.

Правила питания такие: ничего жареного в масле, все продукты должны быть тушеными или вареными.

Я исключила из рациона соленое, копченое, сладкое. Также не ем красные продукты: помидоры, красные яблоки, потому что этот цвет — сильный аллерген. Нечасто ем творог (с низким процентом жирности) и натуральные йогурты (без добавок). А вот сыр кормящим мамам не рекомендован. Также нужно быть аккуратнее с десертами.

Я не сладкоежка, но на такой диете мне очень сильно стало хотеться сладкого!

Педиатр разрешила попробовать зефир, но у дочки пошла реакция, поэтому больше я не экспериментирую. Однако я нашла для себя замену — запекаю желтые или зеленые яблоки и груши — так они получаются гораздо слаще и заменяют десерты. А вот на запеченные бананы дочка тоже начала реагировать, поэтому пришлось отказаться и от них.

Теперь о напитках. Самое главное — пить много воды. Кофе, естественно, нельзя — его я заменила зеленым чаем, куда изредка могу положить сахар. Сладкий чай тоже выручает, когда организм требует глюкозы.

Есть нужно в меру, но точно не за двоих.

По возможности составьте график питания и старайтесь его придерживаться. Возьмите за правило есть пять раз в день маленькими порциями.

Мой рацион выглядит примерно так:

Завтрак: каша на воде, без добавок (гречневая, овсяная или «Четыре злака»). Также утром я позволяю себе подсушенный (можно оставить на ночь на кухне) бездрожжевой хлеб с растительным маслом.

Перекусы: нежирный творог, желтые или зеленые яблоки.

Обед и ужин: говядина, белая рыба (сибас, судак, дорадо), курица, индейка, язык. Мясо и курицу муж покупает на определенном фермерском рынке, где знает продавцов и доверяет им. На гарнир можно брокколи, стручковую фасоль, овощное рагу (капуста, кабачки, цветная капуста, морковь и лук). Если супы, то приготовленные на «третьем бульоне», чтобы они были нежирными.

Спорт и физическую активность нужно добавлять по разрешению врача.

Я начала приводить себя в форму массажами: на десятый день уже стала делать лимфодренажный и подтягивающий массаж. После второй недели доктор позволил мне ввести упражнение «планка».

Важно контролировать интенсивность занятий и помнить, что при активной тренировке выделяется молочная кислота, и из-за этого молоко может начать горчить.

Главное правило после родов — все нужно делать постепенно.

Когда Нике исполнился 1 месяц, мы стали выходить гулять на улице (дочь родилась, когда в Москве были сильные снегопады, ветра и низкая температура, поэтому мы подождали, пока малышка окрепнет). Но тоже все делали постепенно, день ото дня увеличивая время нахождения на улице.

Конечно, соблюдать такую диету и режим непросто, и сейчас я мечтаю о стейке прожарки Medium Rare с овощами на гриле, плитке горького шоколада и торте! Ника подрастет, и скоро я смогу добавлять в свой рацион любимые продукты!