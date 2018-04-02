Хождение босиком, массаж и другие способы укрепить здоровье

Хождение босиком — кажется, что это развлечение осталось где-то далеко в детстве. В бабушкином доме в деревне, в беготне по летним лужам, в еловых иголках, песке, дорожной пыли. Сейчас мы ходим босиком максимум на пляже в отпуске.

Но все больше исследований подтверждают пользу босоногой жизни. Существует специальная спортивная обувь, имитирующая ее отсутствие, носки с разделенными пальцами, массажные тапочки. Хождение босиком по натуральным поверхностям (земля, песок, камни и т. д.) называется «заземлением» и способно избавить от многих проблем со здоровьем.

Заземление

В американском журнале Journal of Environmental and Public Health были опубликованы результаты нескольких исследований, доказывающих пользу босых прогулок. Оказывается, это не просто приятно и является профилактикой плоскостопия, но и существенно влияет на многие процессы в организме. Выснилось, что хождение босиком укрепляет иммунитет, улучшает настроение, регулирует давление, улучшает общее состояние кожи и меняет электронные импульсы в мозге в лучшую сторону. Кроме того, многие пациенты с хроническими болями заметили улучшение своего состояние, регулярно прохаживаясь по земле без обуви. Скорее всего это связано с улучшением кровообращения и воздействием на нервные окончания на ступнях, которые связаны с другими органами.

Другие полезные свойства регулярных прогулок босиком:

Улучшение сна Укрепление нервной системы Улучшение зрения Оздоровление сердечно-сосудистой системы Снижение стресса и симптомов хронической усталости Уменьшение воспалительных процессов Нормализация гормонального баланса

Удивительно, не правда ли? Конечно, в нашей стране хождение босиком возможно только в летний период. Но при желании можно найти варианты! Например, можно завести дома контейнер с песком и камешками, в котором вы будете топтаться по 15 минут каждый день.

Массаж ног Польза хождения босиком по натуральной почве необычайна! Но можно воздействовать на акупунктурные точки на ступнях и другими способами. Например, при помощи массажа. Вы можете посещать салон, или использовать электрические массажеры (например, гидромасажную ванночку для ног). Еще можно делать массаж ног самостоятельно при помощи резинового шарика с шипами или просто руками, разминая каждый сантиметр ступни. Главное — регулярность, иначе вы не увидите никаких результатов, кроме приятных ощущений и временного снятия напряжения. Лучше всего делать самомассаж ног перед сном каждый день не меньше, чем по 10 минут. Для этого нужно не только разминать стопу, но и массировать пальцы, максимально разводя их друг от друга.

Дополнительная стимуляция

Если вы хотите более серьезно подойти к своему здоровью со стороны ступней, заведите коврик с шипами. Это может быть широко разрекламированный Prana Mat, его китайская копия или обычный аппликатор Кузнецова. Стойте на нем во время чистки зубов или просто засеките 5-10 минут.

Можно приобрести массажные носки с разделителями для пальцев, которые помогают отдохнуть ноге после целого дня, проведенного в обуви. Разделять пальцы важно для того, чтобы избавиться от деформации пальцев и стопы.

«Босые» кроссовки

Существует спортивная обувь, имитирующая хождение босиком, например, Adipure Trainer от Adidas. Многие профессиональные спортсмены переходят на «босые» кроссовки. Но врачи советуют с осторожностью относиться к этому тренду, поскольку бег в обычных кроссовках отличается от бега в «босой» обуви. Увеличивается нагрузка на кости и суставы. Полезнее бегать именно в такой необычной обуви, но проблемы со здоровьем могут возникнуть при резком переходе. Так что если вы решили приобрести «босые» кроссовки, настройтесь на то, что не стоит сразу бежать в них марафон. Дайте своему телу несколько недель или даже месяцев на привыкание, постепенно увеличивая нагрузку.

В ортопедических салонах можно также приобрести массажную обувь или стельки. Небольшие шипы и пупырышки стимулируют нервные окончания на стопах, улучшая самочувствие. Ношение такой обуви является профилактикой плоскостопия, натопышей и других деформаций.

Здоровье ступней

Ноги чаще всего получают от нас меньше внимания, чем они того заслуживают. И очень зря, ведь здоровые ступни поддерживают в порядке многие системы и процессы во всем организме. Если, к примеру, у вас пропали волосы на пальцах ног или ступни стали холоднее обычного, это может быть показателем ухудшения кровообращения. Займитесь спортом и принимайте контрастный душ. Можно поставить в ванну тазик с холодной и горячей водой и поочередно окунать туда ноги в течение 10 минут. Если через несколько недель таких процедур кровообращение в ногах все еще беспокоит вас, навестите эндокринолога, поскольку проблемы с щитовидной железой тоже могут приводит к холодным ногам.

Судороги и неприятные ощущения в стопах во время хотьбы или занятий спортом могут сигнализировать о недостатке витаминов группы В и магния. Налегайте на овощи, бобовые, грибы и цельнозерновые крупы, чтобы этого избежать.