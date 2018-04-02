Диета не для похудения: 6 преимуществ кетогенного питания

Когда все начинают обсуждать одну диету, обычно причина кроется в том, что ее рекламирует некая знаменитость, демонстрируя свои фотографии «до» и «после». Увы, это не имеет ничего общего со здоровьем и изменением внутреннего состояния организма к лучшему. Нет ничего плохого в том, чтобы менять привычки в еде, чтобы достичь своих эстетических целей. Но почему бы просто не использовать преимущества определенных программ питания?

Кетогенная диета является низкоуглеводной программой питания, в которой много жиров и умеренное количество белков. В ходе подобной диеты организм вынужден искать альтернативные источники топлива вместо углеводов. Если же глюкозы и белков недостаточно, то организм будет использовать кетоны — вещества, которые производит печень, перерабатывая жировые отложения. Кетогенной диете относительно легко следовать, если ты способна отказаться от хлеба и макаронных изделий, моркови и картофеля. И в отличии от многих других популярных диет, у нее есть немало преимуществ помимо уменьшения веса.

1. Она полезна для мозга

По словам специалиста по здоровому образу жизни, Ричарда Пурвиса, автора книги «Повторная калибровка: шесть секретов для обнуления возраста», кето-диета может творить чудеса для здоровья мозга. Когда твое тело живет одними только углеводами, вполне вероятно, что твое сознание легко затуманивается, ты чувствуешь себя вяло и долго соображаешь. Если ты урезаешь количество углеводов в рационе, а также добавляешь больше овощей, фруктов и белковых продуктов, это проясняет сознание и влияет на умение фокусироваться. Причина кроется в том, что кетоны дают возможность мозгу сбалансировать различные нейротрансмиттеры, которые стимулируют и расслабляют организм. Чем больше будет производиться именно ингибирующих нейротрансмиттеров, тем ниже стресс и ощущение беспокойства.

2. Твоя энергия возрастет

Когда ты ешь много продуктов с искусственными добавками, вроде десертов и снэков, твое тело расходует огромное количество энергии для переработки. По словам доктора Пурвиса, подобные процессы наносят серьезный ущерб всем типам клеток и даже самой структуре ДНК. Если же ты будешь придерживаться кето-диеты, твое тело будет иметь постоянные надежные источники энергии, которые помогут тебе находиться в тонусе. К сожалению, подобный всплеск ты не почувствуешь сразу при переходе. Как сообщает доктор Акс, исследователь и основатель компании Ancient Nutrition, люди часто переходят через некий «кето-грипп», пока привыкают к новому рациону. У участников исследований наблюдались головные боли и низкий уровень энергии, но как только проходит этап подстройки, уровень энергии повышался.

3. У тебя пройдет акне

Если тебе больше 20, и ты до сих пор борешься с воспалениями кожи, одна из самых вероятных причин — продукты, которые ты употребляешь. Все объясняется очень просто: чем больше сахара, тем больше стимулируется производство жира, а когда его становится слишком много, он выделяется и забивает поры. Зато в кето-диете нет никаких сахаров, которые бы создавали подобную ситуацию.

4. У тебя нормализуется давление

Молекулы сахара при попадании в кровеносную систему присоединяются к клеткам белков и холестерола, создавая бляшки. Чем выше уровень сахара в крови — тем выше твое давление. Исследования подтверждает Всемирная организация здравоохранения : по их данным, за год анализа систолическое артериальное давление понизилось в среднем на 7,6 мм рт.ст.

5. Это поможет предотвратить другие болезни

Когда ты натыкаешься на очередную программу питания, чаще всего именно потеря веса находится на первом месте в списке преимуществ. Хотя стоило бы обратить внимание и на другие плюсы. Так с учетом того, что ты не будешь потреблять высокогликемические углеводы, сможешь избежать и других хронических заболеваний, например, диабета. Также существуют исследования, подтверждающие, что кетогенная диета выступает в роли профилактики болезни Альцгеймера и ряда онкологических заболеваний. Кетогенная диета, при которой вырабатываются кетоны, предотвращает потерю нейронных связей в мозгу, а также защищает клетки головного мозга от многих видов травм. Беспокоишься о том, чтобы надолго оставаться в здравом уме — сокращение количества углеводов лучший способ для сохранения когнитивных навыков.

6. Тебя не будут беспокоить мигрени

Исследователи также подтверждают, что кетогенная диета уменьшает количество головных болей и, соответственно, число требуемых обезболивающих. По их данным, кетоновые тела препятствуют воспалению нейронов и усиливают метаболизм митохондриального мозга, снижая окислительный стресс клеток.

Помни, что точные рекомендации, баланс калорий и конкретные продукты питания тебе должен назначать диетолог, ориентируясь на твой образ жизни, привычные уровни потребления и расхода, соотношение мышечной и жировой массы, гормональный фон и многое другое.