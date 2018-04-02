Как форма ушей влияет на слух

Может ли форма ушной раковины повлиять на то, как человек воспринимает звуки? Канадские ученые заинтересовались этим вопросом и провели ряд исследований, чтобы выяснить, как форма ушей влияет на слух.

Обычно у человека не возникает проблем с определение источника звука в горизонтальной плоскости. Звуковая волна достигает левого и правого уха с небольшой разницей во времени, что позволяет определить источник шума. Если же звук исходит снизу или сверху, то источник определить становится труднее.

Во время эксперимента ученые с помощью силиконовых накладок изменили форму ушной раковины испытуемых для того, чтобы понять, как они будут воспринимать звук. Сразу после изменения формы уха добровольцы показали очень низкий результат. Но спустя какое-то время тот же эксперимент прошел успешно: способности к локализации звука у контрольной группы вернулись к прежним показателям.

Это означает, что мозгу требуется некоторое время, чтобы адаптироваться к измененной форме ушной раковины и восстановить слух.