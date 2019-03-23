Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Влияет ли форма ушей на слух 

Рамблер 28 минут назад
Фото: depositphotos.com
Может ли форма ушной раковины повлиять на то, как человек воспринимает звуки? Канадские ученые заинтересовались этим вопросом и провели ряд исследований, чтобы выяснить, как форма ушей влияет на слух. Статья с результатами их исследований была опубликована в Journal of Neuroscience.
Обычно у человека не возникает проблем с определение источника звука в горизонтальной плоскости. Звуковая волна достигает левого и правого уха с небольшой разницей во времени, что позволяет определить источник шума. Если же звук исходит снизу или сверху, то источник определить становится труднее.
Во время эксперимента ученые с помощью силиконовых накладок изменили форму ушной раковины испытуемых для того, чтобы понять, как они будут воспринимать звук. Сразу после изменения формы уха добровольцы показали очень низкий результат. Но спустя какое-то время тот же эксперимент прошел успешно: способности к локализации звука у контрольной группы вернулись к прежним показателям.
Это означает, что мозгу требуется некоторое время, чтобы адаптироваться к измененной форме ушной раковины и восстановить слух.
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это провал: 8 женских табу для первого свидания
Чем отличаются наши пенсионерки от иностранок238
10 причин заниматься танцами на пилоне
История модели, решившейся на ампутацию ноги5
Зачем люди обмениваются интимными фото
Видео
Как выглядит самая старая «живая Барби»
Красота
История модели, решившейся на ампутацию ноги
Звёзды
Нюша показала фигуру после родов
Звёзды Другое
Объявилась мать погибшего экс-солиста «Иванушек»
Звёзды
Волочкова «отомстила» Собчак после ее визита в гости
Звёзды
Стриженова: «Не прогоняйте мужа из кровати»
Звёзды
Жасмин купила золотой «Бентли» за миллионы
Звёзды Другое
Где прячется от папарацци Андрей Губин
Звёзды
Привычные продукты, которыми можно отравиться
Здоровье
В чем разница между лимоном и лаймом
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение