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Кто победит — вы или целюлит
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Кто победит — вы или целюлит 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Целлюлит — вторичный половой признак у женщин, поэтому характерный рельеф на ягодицах и ногах можно наблюдать даже у худых моделей. Если «лунный пейзаж» стал более резким и выраженным, это может говорить о наличии эндокринных нарушений. Гинекологи связывают целлюлит с дисфункцией яичников и аднекситом, флебологи — с развитием варикоза. Чтобы справиться с целлюлитом, необходимо нормализовать обмен веществ, и в первую очередь — работу кровеносной и лимфатической систем, восстановить микроциркуляцию.
Выпивайте не менее полутора литров чистой воды в сутки. Чтобы стимулировать выведение жидкости, делайте глоток примерно каждые 20–30 минут в течение дня.
Ограничьте потребление соленой и жареной пищи, копченостей, консервировов, колбас, майонеза.
Приучите себя есть часто, но маленькими порциями. Рацион должен быть богат нежирным мясом, рыбой, овощами, фруктами.
Бросьте курить. У курящих целллюлит развивается быстрее и чаще приводит к осложнениям.
Начните заниматься спортом. Это могут быть пешие прогулки, плавание, теннис, велосипед, бег.
Принимайте контрастный душ. Но приучать организм к этому нужно с осторожностью.
Наталия Гайдаш, к. м. н., дерматолог, косметолог:
— При целлюлите нарушается микроциркуляция крови и происходит застой в лимфатической системе. Пораженные области превращаются в «болото», где скапливается лишняя жидкость, насыщенная токсинами, жировые клетки оказываются в ловушке из фиброзной ткани. Целлюлит безопасен лишь на начальных стадиях. Насторожить должны следующие симптомы: отечность ног, бледность кожных покровов и изменение их температуры, онемение и болевые ощущения в областях, пораженных целлюлитом, хрупкость сосудов. В этом случае нужна помощь специалиста. Для борьбы с целлюлитом применяются все виды массажа — от ручного до аппаратных методов, таких, как LPG. Хороший эффект дают RF-лифтинг с вакуумной терапией, озонотерапия.
Как только вы прекращаете борьбу и возвращаетесь к привычному образу жизни (отказываетесь от спорта, едите вредную пищу, курите) — «апельсиновая корка» появляется снова.
Если вы хотите побороться с целлюлитом дома, то, делая массаж, избегайте областей, где есть сосудистые «звездочки» и расширенные вены. Не используйте составы для обертываний, содержащие красный жгучий перец. Если после нанесения любого состава вы чувствуете жжение, жар, боль — немедленно смойте. Такие процедуры противопоказаны, если у вас проблемы с давлением, сердечно-сосудистые заболевания, менструация или вы можете быть беременны.
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