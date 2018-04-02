Ещё
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить 

Don't Panic 3 часа назад
Фото: Don't Panic
Не стоит откладывать фитнес-клуб на очередной понедельник: даже небольшая прибавка в весе критично влияет на продолжительность вашей жизни.
Это выяснили ученые из Кембриджского университета, которые проделали гигантский объем работы, сравнивая данные четырех миллионов людей из Азии, Австралии, Новой Зеландии, Европы и Северной Америки.
Притом, в подборку вошли лишь те, кто никогда не курил и не страдал хроническими заболеваниями. Меньшая масса тела оказалась напрямую связана с продолжительностью жизни — даже небольшая прибавка в весе уже существенно сокращала отпущенное человеку время.
Обилие жировой ткани также влияет почти на все системы организма: высокое кровяное давление, гипергликемия, повышенный уровень холестерина — все это лишь малая часть смертельно опасных проблем, грозящих любителям вредной пищи.
Индекс массы тела вычисляется по формуле «вес разделить на рост (в метрах) в квадрате». К примеру, мужчина весом в 68 килограмм, и ростом 175 сантиметров, будет иметь ИМТ равным 22.2 — это нормально. ИМТ=25 будет означать излишек веса.
Женщина ростом в 1,75 см и весом в 65 килограмм будет иметь ИМТ равным 21.2, что тоже укладывается в норму. ИМТ=24 норму превышает.
Глобальные показатели ожирения постоянно растут. Уже сейчас 1,3 миллиарда взрослых людей страдают от лишнего веса. К сожалению, на данный момент никаких решений этой недооцененной проблемы ученые предложить не могут.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела199
Квитко показала странные пятна на огромной груди46
Самые полезные и вредные для здоровья орехи3
Певцов и Дроздова показали приемную дочь28
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение