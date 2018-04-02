Диета из шоколада и винограда вылечила мужчину от диабета

68-летний мужчина утверждает, что смог вылечить диабет второго типа за счёт следования строгой диете из темного шоколада и винограда. Причём этого экстремального питания мужчина придерживался в течение двух лет.

Житель Бристоля Терри Кемп уверяет, что полностью вылечил диабет второго типа с помощью особой разновидности питания, которое преимущественно включала в себя темный шоколад и виноград. Мужчина столкнулся с диабетом после того, как его вес приблизился к 100 кг. В отчаянной попытке избавиться от этого метаболического расстройства Терри начал употреблять по одной плитке тёмного шоколада и по 500 г красного винограда ежедневно. Ровно через два года после начала этой странной диеты мужчина похудел на 20 кг, а все симптомы диабета у него полностью исчезли.

«Я не хочу давать людям ложную надежду и всем советовать питаться, как я, но в моём случае это сработало, — рассказывает Терри. — Может быть, дело в шоколаде, может быть, в винограде, а может, в комбинации того и другого. Теперь я уже начал употреблять и другие продукты питания, но диабет у меня исчез».

Предыдущие исследования показывали, что в какао-бобах содержатся компоненты под названием мономеры эпикатехина, которые усиливают выработку гормона инсулина. Именно проблемы с этим гормоном могут приводить к диабету второго типа. Естественно, что употребление всего двух каких-то продуктов никак не назовешь здоровым, поскольку оно не обеспечивает организм необходимым балансом всех питательных групп, включая белки, жиры и углеводы, а также пищевые волокна. Так что примеру Терри точно не стоит следовать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)