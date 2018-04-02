Бальзам «Звёздочка»: что им нельзя мазать

Маленькие коробочки с этой мазью завезли в СССР из Вьетнама в начале восьмидесятых, и они быстро завоевали популярность — средство было новое, импортное и недорогое. Чудо-мазью пытались вылечить совершенно разные недуги, часто используя «Звёздочку» не по назначению. Мазь не потеряла славу и в наши дни, поэтому в этой статье разберёмся, как её правильно использовать и какие опасности она содержит.

Состав

В состав оригинальной мази входят препараты, которые сами вьетнамцы используют в своих лекарствах. Это полностью натуральный препарат, который состоит из ментола, камфоры, мятного, эвкалиптового, гвоздичного, вазелинового масел, пчелиного воска и парафина.

Правильное использование

Во Вьетнаме врачи используют «Золотую Звезду» — а именно так её называют на родине — при многих заболеваниях, ведь там она считается довольно эффективной. В основном мазь используют при простудах, насморках и прочих аналогичных заболеваниях. Препаратом пользуются с учетом точек акупунктуры — различных мест на теле человека, которые, по китайским традициям, отвечают за отдельные недуги.

Такие разогревающие бальзамы используют для обезболивания, увеличения кровотока, устранения отёков при проблемах со связками, сухожилями и суставами. Принцип их работы прост и очень эффективен: они согревают кожу, заставляют кровь прилить к месту нанесения, снимают отёчность, расслабляют мышечную ткань. «Звёздочку» можно втирать на определенные места: при головной боли — виски, простудное заболевание лечится втиранием в спину, грудь и живот.

«Золотая Звезда» также отлично помогает от комариных укусов — мазь так сильно охлаждает, что кожа сосредотачивается не на раздражении от укуса, а на прохладном действии препарата.

Как не стоит использовать «Звёздочку»

Важно: бальзам ни в коем случае нельзя наносить на слизистые! Например, в нос. При попадании на такие участки мазь вызывает сильную реакцию и неприятные ощущения, которые могут не проходить несколько дней подряд.

Также подобные разогревающие мази часто используют неправильно — при различных травмах, растяжениях их не стоит втирать, а нужно просто нанести и подождать, пока мазь впитается. Разогревающие мази используют для обезболивания, увеличения кровотока, устранения отёков. Растирание может привести к дополнительному повреждению.

Если мазь используется для лечения простуды и улучшения самочувствия, то втирание не противопоказано.

Противопоказания

Как видно из состава мази, все компоненты, входящие в нее являются очень сильными аллергенами. Если у вас когда-либо была аллергия на цветы, деревья и другие растения, этот препарат стоит использовать только после пробы — нанесите небольшое количество мази на внутреннюю сторону запястья. Если почувствуете раздражение, то «Звёздочку» вам использовать точно не стоит.

Также не стоит лечить этим препаратом детей до двух лет и беременных женщин — у обоих чувствительность к аллергенам заметно выше, чем у обычного взрослого человека.

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