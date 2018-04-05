Сон для регенерации кожи

Во время сна наш организм подвергается регенерации, и кожа в том числе. Во время этого происходит много процессов, когда кожа регенерируется, очищается, обновляется и улучшается кровообращение. Как удалось узнать сайту МедикФорум, этот аргумент подтвержден многими опытами проведенными учеными, занимающимися хронобиологией — наукой о биоритмах человеческого организма. В течение дня кожа женщины подвергается вредному воздействию внешних факторов — солнце, ветер, мороз, а также влиянию декоративной косметики. А также стрессу, который сопровождает нас на протяжении целого дня — и не обходит нас стороной. Все вместе взятые факторы приводят к тому, что наша кожа теряет эластичность, становится менее увлажненной или пересушенной. Доказано что для красоты и здоровья кожи необходимо ложится спать до 24:00, соответственно готовиться ко сну уже лучше около 22:00 — налаживать все косметические средства для ночного ухода за лицом, так как составляющие компоненты в них будут быстрее и эффективнее поглощаться и действовать на коже. Около 24 часов кожа начинает очищаться от токсинов, которые сначала выбрасываются в лимфатическую систему, а затем выводятся из организма. В промежутке между 24:00 и 2 часами ночи повышается температура тела, благодаря чему ткани насыщаются кислородом и становятся более эластичными. Также повышается темп деления клеток, которые после 24 часов подлежат обновлению в многократном размере. Происходит это за счет увеличения гормонов, которые во время сна выделяются в большем количестве. К 7:00 утра все эти процессы медленно замедляются и затем останавливаются. У людей, которые спят 6-8 часов, не так заметны морщины. Лицевые мышцы во время сна расслаблены, не выполняют никаких мимических движений. Согласно подтвержденным исследованиями ученых, лучшее что мы может сделать для нашей кожи — это ложиться спать с 22 до 6 утра. Ранее сообщалось, что выдергивание волос может помочь в лечении облысения.