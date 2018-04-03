Советы по уходу за лицом, которые не работают

Об этих советах можно не только услышать в разговорах женщин друг с другом, но и прочесть в специализированных изданиях. На самом деле они не помогают, а порой даже вредят. Склонную к прыщам кожу надо подсушивать. Косметолог Наталья Кормилина рассказала российскому Women's Health о том, что подобное утверждение является одной из распространенных бьюти-ошибок. Люди с жирной и угреватой кожи активно используют мыло и спиртовые средства для подсушивания. Эксперт утверждает: тем самым лосьонами они только ухудшаю ситуацию. Если кожа становится пересушенной из-за чрезмерного воздействия на нее разными компонентами, работа сальных желез лишь сильнее активизируется. Это происходит в результате защитной реакции организма, который старается восстановить кожу и производит все больше кожного сала. Мнение косметолога: жирной и склонной к акне коже необходимо в первую очередь не подсушивание, а увлажнение, которое и нормализует функции сальных желез. Для борьбы с прыщами хороша зубная паста. Этот совет квалифицированные специалисты решительно отвергают. По их словам, просто опасно использовать средство, не предназначенное для конкретной проблемы. Конкретно в зубной пасте содержится фтор, этот компонент легко вызывает дерматологическое раздражение. Мнение косметолога: гораздо правильнее применять против прыщей специальные лосьоны на спиртовой основе, причем строго локально (не протирать сразу все лицо!) и не чаще одного-двух раз в неделю. Нельзя умываться водопроводной водой. На самом деле кожа очень редко когда не переносит такую воду. Приучение к умыванию исключительно деликатными жидкостями (кипяченой, минеральной, очищенной водой и т.п.) лишь может поспособствовать капризности кожи. Такая кожа будет сильно реагировать на малейший раздражитель. Мнение косметолога: если привыкли умываться водой из-под крана, это не страшно. Главное, использовать после умывания подходящий типу кожи тоник. Кремы лучше хранить в холодильнике. Производители косметики всегда указывают, нуждается ли их продукт в особых условиях. Абсолютно все кремы совершенно не нуждаются в том, чтобы их помещали на полку холодильника. Мнение косметолога: обычно хранения в холодильнике требуют гели от отеков. Кремы лучше хранить при комнатной температуре, стабильной и не слишком высокой, желательно так, чтобы на них не попадал солнечный свет. Ранее МедикФорум писал о том, какие доступные продукты могут обеспечить эффект молодости лица.