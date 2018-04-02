Как подготовиться к беременности

Обе мои беременности были незапланированные и неподготовленные. О чем я оба раза жалела. Двадцать лет назад я была не готова физиологически, сейчас — психологически. И последствия этих неготовностей я расхлебываю в полной мере. Ну, положим, в конце девяностых большинство и не подозревало о том, что к беременности нужно готовиться. То есть врачи, конечно, знали, но кто б их слушал. Первый раз моя неготовность ударила по ребенку — пять лет мы потом лечили последствия внутриутробной асфиксии и анемии. А сейчас я пытаюсь справиться со всеми навалившимися на меня страхами, переживаниями, ограничениями, тревогами и прочими прелестями резкой смены ритма и условий жизни. И всего этого можно было избежать, если бы вовремя была проведена подготовка. Вот о ней и поговорим. Осознанная подготовка к рождению ребенка включает в себя несколько аспектов — психологическую и физиологическую готовность родителей и материальное положение семьи.

Психологическая подготовка

Самое главное, что нужно определить, — хочет ли сама женщина быть матерью. Часто на женщину давят родители, окружение, реже — супруг. Но единственный человек, который принимает решение о рождении ребенка, — это будущая мать. Никаких «часики тикают», «пора», «у Петровых/Сидоровых уже третий», «мы хотим внуков понянчить» и прочие перлы общественной манипуляции не должны влиять на решение женщины. Только осознанное желание посвятить себя ребенку. Все. Единственный критерий. Кроме желания стать матерью должны быть гармонично сформированы основные сферы жизни женщины: Личностная готовность — эмоциональная зрелость, способность брать на себя ответственность за свои поступки, иметь зрелую самооценку. Определенная модель роли матери — будущая мама должна иметь представление о тех обязанностях, с которыми ей предстоит справляться, иметь некую стратегию воспитания ребенка, правильно понимать роль матери. Мотивация — при отрицательной мотивации ребенок становится средством для достижения целей (удержать мужчину, укрепить материальное положение, закрепить социальный статус и т. д.). Желание иметь ребенка не должно реализовывать еще какие-то цели. Готовность быть матерью — очень важно для будущей матери понимать, что ребенок — это самостоятельная личность, со своими особенностями, желаниями и потребностями. Мысль о ребенке должна вызывать радость и вдохновение. В отношениях с мужем тоже нужна определенность. Важно, чтобы ребенка хотели оба супруга. Обязательно обговорите с мужем его видение отцовства, договоритесь заранее о совместном видении воспитания ребенка — систему запретов, распределение обязанностей по уходу за ребенком и т. д. Чем больше таких моментов вы обговорите до рождения ребенка, тем меньше проблем и недопонимания будет в процессе воспитания, меньше стрессов будет у малыша. Обговорите с будущим отцом течение беременности, какие вас ждут изменения — внешние и внутренние. Хочет ли он присутствовать на УЗИ, будет ли ходить на тренинги для будущих родителей и т. д. Отдельно обговорите присутствие мужа на родах. Все эти моменты лучше обсудить заранее, чтобы не возникло несбыточных ожиданий и завышенных требований друг к другу.

Физиологическая подготовка

Подготовить организм к беременности — сделать подарок и себе, и малышу. Пройти обследования, подлечить организм, витаминизироваться и просто быть в курсе своего состояния — это минус большая часть тревог во время беременности и после родов. Обоим супругам нужно пересмотреть свой образ жизни. Если есть вредные привычки — пора отказаться от них. Врачи рекомендуют планировать зачатие не раньше чем через 3 месяца после отказа от курения и алкоголя. Правильное питание — основа здорового образа жизни. Если до этого вы не придерживались принципов ПП, то сейчас самое время начать. Выработанные сейчас правильные пищевые привычки окажут хорошую услугу и во время беременности, и в период грудного вскармливания. В любом случае будущей маме требуется сбалансированное питание, придется отказываться от каких-то продуктов и видов их обработки, например от жарки.

Список продуктов, от которых нужно отказаться:

сырые или полусырые мясо и рыба;

блюда, в составе которых есть сырые яйца;

полуфабрикаты и фастфуд;

кофе;

непастеризованное молоко;

жирные блюда и копчености.

Если у будущей мамы есть избыток веса — нужно сесть на диету, предварительно проконсультировавшись с врачом-диетологом. Витамины При подготовке к зачатию для обоих родителей показан почти одинаковый набор витаминов.

Фолиевая кислота (витамин В9). Недостаток этого витамина может привести к патологии развития плода, замиранию беременности и выкидышу. В организме будущего папы фолиевая кислота активизирует сперматогенез, улучшает подвижность сперматозоидов. Лучше проконсультироваться с врачом и начать принимать фолиевую кислоту в таблетках, она выпускается в удобной дозировке. Содержится в таких продуктах, как: томаты, цитрусовые, киви, авокадо, дыня, зеленая гречка.

Витамин Е (токоферол). Помогает созреванию полноценной яйцеклетки и способствует наступлению беременности. Также способствует росту активности сперматозоидов. Начинать прием нужно за 3 месяца до зачатия и продолжать до 12-й недели беременности. Содержится в таких продуктах, как: сливочное и подсолнечное масло, яйца, зелень, молоко, зародыши злаковых культур.

Витамин А (ретинол). Влияет на развитие плода и снижает риск рождения детей с низкой массой тела. Очень важно соблюдать правильную дозировку — переизбыток витамина может привести к неправильному развитию плода! Если женщина принимала курс «Аевита», то планировать зачатие можно только через 6 месяцев после отмены препарата. Обязательно нужно проконсультироваться с врачом перед приемом. Содержится в таких продуктах, как: морковь, капуста, черная смородина, тыква, облепиха, петрушка, укроп, зеленый перец.

Витамин С (аскорбиновая кислота). Повышает иммунитет, обладает антиоксидантным и антибактериальным действием. Также благотворно действует на сперматозоиды, укрепляя липидную оболочку и защищая генетический материал. Содержится в таких продуктах, как: капуста, цитрусовые, петрушка, черная смородина, облепиха.

Витамин D. Участвует в формировании скелета и мышц плода. Предупреждает развитие рахита у новорожденного. Содержится в таких продуктах, как: яйца, сливки, сметана, грибы, рыбий жир, хлеб. Хорошо принимать солнечные ванны.

Витамин К. Влияет на свертываемость крови и предупреждает отслойку плаценты. Содержится в таких продуктах, как: нежирное мясо, яйца, кисломолочные продукты, листовые овощи, тыква, оливковое масло, нут, киви, чернослив, зеленый чай.

Минералы

Йод. Дефицит йода приводит к нервной аномалии эмбриона. Йодосодержащие препараты принимаются в период подготовки к зачатию, всей беременности и грудного вскармливания. Содержится в таких продуктах, как: морская капуста и морепродукты, говядина, свекла, баклажан, шпинат, чеснок, томаты, лук, редис, спаржа.

Кальций. Употребление кальция в достаточном количестве предотвращает вымывание кальция из костей беременной. Препараты с кальцием нужно принимать только по назначению врача. Чтобы кальций хорошо усваивался, необходимо сочетать его с витамином D. Лучше восполнять суточную норму кальция, употребляя в пищу продукты, богатые кальцием. Содержится в таких продуктах, как: сыр и молоко, яйца, капуста, фасоль, апельсины, изюм, финики, черный шоколад.

Железо. Недостаток может привести к анемии, патологии мозга и слабого иммунитета плода. Перед приемом нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализ крови для определения уровня гемоглобина. Содержится в таких продуктах, как: нежирная говядина, печень, крольчатина, морковь, горох, фасоль, черника, земляника. Чтобы железо лучше усваивалось, нужно принимать железосодержащие продукты с продуктами, богатыми витамином С (например, с кисломолочными).

Если супруги проходили лечение, то планировать зачатие нужно не раньше чем через 3 месяца после приема любых лекарств. Физическая активность способствует овуляции. Займитесь спортом, больше гуляйте на свежем воздухе. Мужчинам нужно помнить, что перед планируемым зачатием прием стероидов и анаболиков нужно прекратить. Женщине необходимо пройти следующих врачей: Гинеколог. Проведет гинекологический осмотр и возьмет анализы на бакпосев, ПЦР (полимеразная цепная реакция), на половые инфекции и токсоплазмоз, который может очень навредить будущему ребенку. Проведет кольпоскопию — обследование шейки матки для выявления предракового и ракового состояния. Гинеколог назначит или проведет УЗИ, которое позволит выявить пороки развития органов малого таза или их отсутствие. Терапевт. Даст направления на анализы крови и мочи и на флюорографию, проконсультирует по поводу артериального давления. Флюорографию необходимо сделать не меньше чем за 3 месяца до зачатия. Иначе облучение может отрицательно сказаться на здоровье малыша. Если у будущей мамы есть хронические заболевания, обязательно нужно получить консультацию терапевта или других необходимых специалистов. Стоматолог. Больные зубы — это ворота для инфекции не только в организм матери, но и в организм малыша. Кроме того, при беременности, в случае проблем с зубами, лечение под наркозом противопоказано, а после определенного срока и вовсе любое лечение зубов нежелательно. Офтальмолог. Беременность и роды часто значительно ослабляют зрение. До беременности женщина может не догадываться о такой своей предрасположенности. Кроме того, плохое зрение может стать показанием к кесареву сечению. Эндокринолог. Этот специалист рекомендуется, если есть проблемы с щитовидной железой или повышением сахара в крови. Генетик. Посещается вместе с супругом. Специалист необходим тем парам, в роду у которых есть заболевания, передающиеся по наследству. Например: гемофилия, врожденный порок сердца, синдром Дауна, карликовый рост, расщепление верхней губы или твердого неба, муковисцидоз и т. д. Анализы и обследования:

общий анализ крови и мочи;

анализ на резус-фактор, группу крови и свертываемость крови;

анализ на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, анализ на выявление антител к токсоплазмозу, краснухе, герпесу и цитомегаловирусу (анализ на TORCH-инфекции);

анализ крови на гормоны щитовидной железы;

мазок на определение влагалищной микрофлоры или ПЦР (полимеразная цепная реакция, отличающаяся от мазка большей точностью);

соскоб с шейки матки;

УЗИ органов малого таза, щитовидной железы и молочных желез.

Прививки: Большинство необходимых прививок мы получаем в детстве, но некоторые можно и нужно обновить перед планируемой беременностью:

прививка от краснухи: дает защиту от инфекции на 25-30 лет, ставится за 3-6 месяцев до беременности;

прививка от ветряной оспы: делается 2 раза, с интервалом от 6 до 10 недель, ставится не меньше чем за месяц до беременности;

прививка от эпидемического паротита: проводится однократно, ставится за 3 месяца до беременности;

прививка от гепатита В: делается трижды: вторая — через месяц после первой, третья — через 5 месяцев после второй; перед зачатием должно пройти не меньше месяца после последней прививки.

Мужчине также нужно пройти следующих специалистов: Терапевт. Так же, как и в случае с будущей мамой, даст направления на анализы крови и мочи и на флюорографию. Флюорографию тоже необходимо сделать не меньше чем за 3 месяца до зачатия. Если у мужчины есть хронические заболевания, обязательно нужно получить консультации необходимых специалистов. Уролог. Проведет осмотр мочеполовой системы и назначит анализы:

общий анализ крови и мочи;

определение резус-фактора и группы крови;

анализ на половые инфекции;

анализ крови на TORCH-инфекции (краснуха, цитомегаловирус, герпес, токсаплазмоз);

спермограмма;

исследование секрета предстательной железы;

анализ крови на гормоны.

Подготовка материального положения

«Дал бог ребенка, даст и на пеленку» — народная мудрость во всех отношениях хороша, но при условии, что у будущих родителей крепкие нервы. Жить в постоянном стрессе по поводу денег — сомнительное удовольствие. Нужно понимать, в какую сумму обойдется рождение малыша и первый год его жизни. Деньги понадобятся на оплату врачей и клиники, сдачу анализов и прохождение обследований, правильное питание, необходимые препараты, смену гардероба, покупку необходимых вещей к рождению малыша (коляска, кроватка, автолюлька, одежда и игрушки, молокоотсос и многое-многое другое). После рождения ребенка, возможно, понадобятся дополнительные обследования, на них тоже нужны будут деньги. Одни памперсы составляют существенную статью расхода. Один работающий папа не всегда может вывезти на себе все эти траты. Хорошо, если у семьи нет кредитов и больших долгов. Поэтому созданием благоприятной финансовой обстановки нужно озадачиться заранее. Что будет не лишним учесть:

Декретные выплаты: если у будущей мамы белая зарплата со всеми положенными отчислениями. В таком случае декретные могут составить приличную сумму, которую может хватить на некоторое время.

Финансовые накопления: при планировании беременности начните сразу откладывать некоторую сумму. Нужна денежная «подушка» в размере как минимум 6 месячных зарплат.

Дополнительный заработок: при условии, что беременность протекает без осложнений и волнений, можно найти дополнительный заработок — удаленная работа, фриланс, реализация своих поделок и т. д. Вариантов много, нужно подобрать исходя из своих возможностей и предпочтений.

И не забудьте, каким бы большим от страха ни оказался ваш предполагаемый список затрат, всегда можно сэкономить. «Сколько уходит на маленького ребенка и как сэкономить».