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Какие продукты портят кожу лица сильнее всего?
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Какие продукты портят кожу лица сильнее всего? 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Прыщи, покраснения, шелушение, жирный блеск — вот лишь неполный список тех неприятностей, которые могут случиться с кожей лица из-за употребления этих продуктов. Спиртное. Тут все ясно: мало кто назовет алкогольные напитки полезными для здоровья. Если говорить конкретно о коже, то спиртное ее обезвоживает. Это происходит в связи с тем, что при расщеплении и выведении алкоголя пищеварительная система аккумулирует больше жидкости, чем обычно, — иначе ей не справиться. Уход влаги из разных слоев кожи ухудшает ее тонус, делает более сухой и потому склонной к повреждениям и морщинам. Прибавьте к этому угнетающее действие алкоголя на кишечную микрофлору — с данным процессом связано то обстоятельство, что у регулярных выпивох меняется цвет лица. Молоко трудно назвать вредным продуктом. Но многие косметологи утверждают, что из-за него может портиться кожа — это связано скорее с индивидуальными особенностями организма, генетикой. У таких людей из-за употребления молока могут возникать отеки, мешки под глазами, бледность кожи, акне. Кисломолочные продукты, наоборот, способствуют оздоровлению кожи. Сахар. Совсем отказываться от сахара бессмысленно, для здоровья это чрезмерное решение. Но слишком горячая любовь ко всему сладкому может испортить кожу. Чем больше сахара в рационе, тем выше риск возникновения угрей и сразу обширных зон раздражения. Кроме того, избыток глюкозы в крови провоцирует процесс гликирования коллагена — структурного белка в составе кожи, который обеспечивает ее упругость. Кожа становится более рыхлой и дряблой. Глютен. Его считают вредным не все. Тем не менее, существует явление ярко выраженной непереносимости глютена. Это означает, что его употребление может вызывать сильнейшие аллергические реакции, при которых становятся заметными различные высыпания, покраснения, отечность всего лица. Продукты, которые содержат глютен, — это пшеница, рожь, овес и ячмень. Ранее МедикФорум писал о неожиданных причинах появления прыщей.
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