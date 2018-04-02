Правила ухода за кожей лица

Косметологи утверждают, что самая лучшая кожа — у девушек в возрасте от 20 до 30 лет. Уже закончилась гормональная перестройка, нормализовалась половая жизнь, определен собственный тип кожи, а соответственно — правила ухода за ней. Однако и здесь есть некоторые нюансы. О них мы вам и расскажем. Сайт МедикФорум собрал основные правила ухода за кожей лица. Итак, кроме обязательного очищения, специалисты советуют систематически увлажнять кожу: с помощью компрессов, увлажняющих кремов, например медом (однако избегайте кремов с гормональными добавками). Причем требую этого все типы кожи. Также, особенно если кожа суховата, ее непременно нужно подпитывать питательными кремами. В летний период — необходимы солнцезащитные кремы, плюс солнцезащитные очки (чтобы не возникали мимические морщинки). И, конечно же, — правильное питание: фрукты, овощи и каши, поменьше жирной и острой пищи. Необходимо помнить, что отрицательно влияют на цвет и состояние вашей кожи курение и алкогольные напитки. Их лучше свести к минимуму, а то и вовсе — отказаться. Хороший результат приносит гимнастика всего тела и лица в частности (обратите внимание, как хорошо выглядят танцовщицы и гимнастки) — благодаря потоотделению очищаются поры. Также, советуем не пренебрегать помощью специалистов: только опытные косметологи, лично осмотрев ваше лицо, смогут сделать необходимые назначения и дать уже непосредственно вам советы касательно вашей кожи. Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за кожей после сорока.