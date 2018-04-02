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Сколько раз в неделю можно принимать душ
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Сколько раз в неделю можно принимать душ 

Умная 38 минут назад
Фото: Умная
Дерматологи утверждают, что большинство людей в развитых странах моются чаще, чем нужно. Предполагается, что это просто навязано социальными нормами. Мы решили разобраться, как же часто нужно ходить в душ на самом деле.
Врачи утверждают, что если часто мыться, особенно в горячей воде, кожа будет со временем «высушиваться», а также это раздражает кожу. Это приводит к образованию небольших трещин в коже, что, в свою очередь, увеличивает риск попадания различных инфекций. К тому же, чем старше мы становимся, тем тоньше наша кожа. Частое мытье попросту вымывает натуральные жиры и масла с кожи, которые являются чем-то вроде защитной пленки от внешних факторов.
Более того, врачи настоятельно рекомендуют не мыть малышей ежедневно, поскольку кожа становится еще и менее чувствительной. А еще ученые провели исследование, которое доказывает, что антибактериальное мыло по факту ничем не лучше для кожи, чем самое обычное мыло.
В общем и целом, конечно, если вы вспотели, находитесь в жарком климате и в целом чувствуете «нужду», помыться, разумеется, никто вас не останавливает. Но если вы просто по привычке каждый день (а есть и те, кто два раза в день), ходите в душ, время внести корректировки в ваш режим настало. Оптимальное количество поход в душ — 3-4 раза в неделю.
Сообщение Сколько раз в неделю можно принимать душ: мнение медиков появились сначала на Умная.
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