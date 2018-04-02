5 хороших средств для ухода за кожей рук

В этой подборке мы, кроме шуток, собрали средства на любой случай: здесь есть и классика с цветочной отдушкой, ночной и антивозрастной уход.

Бальзам для рук Rose, Sephora

Бальзам имеет кремовую консистенцию и с одного применения надолго увлажняет кожу. Очевидный плюс продукта в миниатюрной упаковке, которую очень удобно брать с собой. Необычная деталь для крема с розовым ароматом: он пахнет не косметической розой, а настоящими перетертыми лепестками.

Восстанавливающий бальзам для сухой кожи рук Бепантен Derma

Крем из восстанавливающей линейки Бепантен Derma придет на помощь, если холода серьезно отразились на ваших руках. Бальзам отлично напитывает сухую кожу и справляется там, где другие средства не смогли.

Крем для рук «Жасмин», L'Occitane

Как и все продукты L'Occitane этот крем имеет очень характерный аромат цветов. Впрочем, ухаживает за кожей рук он также хорошо, как пахнет (еще одна фишка бренда).

Ночной крем для рук «Энергия асаи», «Бархатные ручки»

Руки, как и лицо, нуждаются в круглосуточном уходе, потому не стоит принебрегать ночным кремом. Если не готовы тратиться, хороший вариант можно найти у бюджетной марки «Бархатные ручки». Крем с экстрактом асаи увлажняет кожу пока вы спите и минимизирует потерю влаги в дальнейшем.

Омолаживающий крем для рук Les Mains Crème Régénérante, Rivoli

Более серьезный уход для рук выпустила французская марка Rivoli. Их крем не только обеспечивает защиту и борется с признаками старения, но и стимулирует естественные антивозрастные свойства кожи.