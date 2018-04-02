Сбросить и удержать вес: советы Елены Малышевой 

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает о том, чтобы жить было не только здо´рово, но и здоро´во. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы. Если вы никак не можете избавиться от лишних килограммов, если худеете, но вес удержать не в силах, важно сказать себе, что у вас наркотическая зависимость от еды: «Я наркоман!» Нельзя успокаивать себя: «У меня кость широкая!», «У меня это от мамы, все в роду склонны к ожирению», «Да мне болячки мешают похудеть!» Все это отговорки. Ни одна из этих причин не ставит крест на похудении, а широкой кости вообще не бывает. Люди с пищевой наркоманией в основном поглощают углеводы. Их мозг постоянно подает сигнал «Я голоден!» и, получив порцию высококалорийной еды — быстрых углеводов, успокаивается совсем ненадолго. А затем снова включается сирена, требующая углеводов… Именно поэтому так сложно бывает похудеть, особенно если ожирение зашло далеко. Вот три секрета от ведущей программы Елены Малышевой, которые облегчат вашу борьбу с лишним весом. 1 Как не бывает бывших алкоголиков, так и с тягой к еде распрощаться навсегда не получится. Именно поэтому многие вновь и вновь, выйдя из диеты, набирают лишние килограммы. И для худеющих, как и для пьяниц, тоже работает совет прибегнуть к помощи друга: должен быть близкий человек, которому вы в любой момент можете позвонить и пожаловаться, что вас одолевает тяга. И это доверенное лицо поймет вас и поддержит (не в смысле разрешит съесть все, что не приколочено, а напомнит о том, ради чего вы все это затеяли). 2 Чтобы не проводить вечер в бесконечных походах к холодильнику, после ужина почистите зубы и прополощите рот. Проверено — это заставит вас задуматься, стоит ли строгать бутерброд, если зубы чистые и ароматные. А задумавшись, вы поймете, что не стоит. 3 От таблеток вы не похудеете. Но у таблеток есть одна важная цель — дать вам возможность перейти к нормальному пищевому поведению. В России официально зарегистрировано всего три препарата для похудения. Орлистат (ксеникал, орсотен) не дает распадаться в кишечнике молекулам жира, и они выводятся из организма. Лираглутид — препарат сложного действия. Но одна из его функций — выводить сахар через почки (а из молекулы сахара образуются две молекулы жира!). Сибутранин (редуксин, меридиум) — воздействует на мозг. Он заставляет мозг включать сигнал «Я сыт» быстрее. То есть человек съедает меньшую порцию еды. 4 Чтобы похудеть, важно не голодать, а питаться 4 — 6 раз в день. Порциями по 200 — 250 г для женщин, 250 — 300 г для мужчин (их можно поместить в обычный стакан). И пить не менее 2 л воды в день — питье важнее, чем еда! 90% людей при соблюдении этих несложных правил удается похудеть и удерживать вес без таблеток.
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый