5 приемов и 10 средств, которые помогут победить целлюлит

Целлюлит — это не проклятье всех женщин (хотя вопрос спорный), а всего лишь жировые клетки, в которых скопилась лишняя жидкость. Поэтому они увеличены в размерах и имеют бугристую форму. А так как у женщин большая часть жира скапливается как назло в районе живота и бедер, то и целлюлит наиболее заметен именно в этих местах.

Вот парочка причин, почему в ваших клетках скапливается эта самая лишняя жидкость:

— гормональные нарушения;

— малоподвижный образ жизни;

— тотальный игнор правильного питания;

— нарушение осанки.

Поэтому апельсиновая корочка может появиться вне зависимости от возраста и веса, даже у самых юных дев. Но кое-какие меры для спасения можно предпринять.

Проверьте гормональный фон Сделайте тест на уровень эстрогена и тестостерона. Проверьте состояние щитовидки и поджелудочной железы. При каких-либо отклонениях от нормы любые усилия будут вложены впустую. Потому что, например, эстроген не даст жиру покинуть организм, ложно сохраняя его для детородной функции. Еще один наглядный аргумент — заметьте, что перед менструацией, когда гормоны бушуют не на шутку, мы отекает. Поэтому и целлюлит больше проявляется.

Больше двигайтесь

Одна из причин застоя жидкости и образования целлюлита — нарушение в циркуляции лимфы. Любая физическая нагрузка ускорит кровоток, увеличит скорость доставки питательных веществ до органов. Поэтому, девочки, тренируемся. тренируемся и еще раз тренируемся.

Самые полезные тренировки для попы без целлюлита:

— Кардио: бег, катание на велосипеде, скандинавская ходьба;

— Высокоэффективный функциональный тренинг;

— Пилатес (укрепление спины, выравнивание осанки).

Но сразу вам рассказываем — ни одна из тренировок не уберет целлюлит полностью. Она лишь поспособствует снижению уровня жировой прослойки — сильные мышцы скроют жир. Кстати, парадокс: у худеньких девушек бугристость будет сильнее видна через тонкую кожу. И, наоборот, у пышечек целлюлита может и не быть. Ха!

Исправьте осанку

При нарушениях в осанке происходит отток лимфы. Поэтому делайте укрепляющие упражнения и послушно посещайте пилатес и йогу. Кстати, много пользы принесет и упражнение «лодочка», которое нам всем

до боли

хорошо знакомо с самого детского сада.

Перестройте питание

Меньше жареных и соленых продуктов! В список «запрещенки» также входят сладости, фастфуд, консервы и копчености. А все потому что они очень калорийны, содержат неполезные жиры, которые равномерно откладываются на теле.

Все на spa-процедуры

Улучшат кровоток и нежно любимые нами процедуры. Наиболее эффективны обертывания, лимфодренажный и LPG-массажи. Для профилактики достаточно одного раза в неделю, а для активной борьбы потребуются 3-4 посещения. После курса из 10-15 отражение в зеркале вас не на шутку обрадует.

Лайфхак: самый эффективный способ предотвратить и обезвредить целлюлит — делать все вышеперечисленное. И тогда вы будете самой красивой на пляже, точно говорим!