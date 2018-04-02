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Крапива может помочь при гипертонии
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Крапива может помочь при гипертонии 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Гипертония — очень распространенное на сегодняшний день заболевание, требующее постоянного мониторинга и терапии. Наряду с лекарственными препаратами, стабилизировать повышенное давление помогают травы. Особого внимания в данном вопросе заслуживает крапива. Гипертонией страдают люди различных возрастов. Как выяснил МедикФорум, с каждым годом эта разновидность болезни сердечно-сосудистой системы «молодеет» и встречается не только у стариков, но и у молодежи. Повышение давления при физических нагрузках или в результате стресса считается нормальной реакцией организма, однако при регулярном его проявлении следует задуматься о состоянии здоровья, так как не исключено развитие гипертонии. Данное заболевание связано с затруднением циркуляции крови по сосудам в результате образования бляшек на стенках мелких артерий, отвечающих за данный процесс, а это влечет за собой кислородное голодание, а, впоследствии, поражение и сбой функционирования внутренних органов. В пожилом возрасте это способствует развитию атеросклероза с сопутствующими спазмами сосудов, что может стать причиной инсульта или инфаркта. Гипертоникам назначают лекарственные препараты-стабилизаторы давления, специальную диету и советуют вести ежедневный контроль. Народная медицина тоже не отстает в данном вопросе — седативные травы, обладающие успокаивающим эффектом, могут стать настоящими помощниками людям с повышенным давлением. Крапива, например, является кладезем полезных веществ и витаминов, а настои и отвары с ее листьями и соком не только оздоравливают весь организм, но и помогают при гипертонии. При приготовлении целебного снадобья данное растение можно сочетать с другими лекарственными травами, такими как черноголовка, шелковица белая, сушеница топяная, софора, девясил, цветы гречихи, пустырник, багульник, пастушья сумка. Отлично борется с гипертонией смесь отвара крапивы с картофельным соком, медом или кефиром.
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