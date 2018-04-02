Широкие бедра у мужчин: что это может значить

Считается, что нормальная мужская фигура должна представлять собой треугольник — широкие плечи и узкие бедра. Но порой, можно увидеть мужчин с узкими плечами или даже с развитой грудной клеткой, но при этом с весьма широкими бедрами. Формирование подобной конституции тела иногда передается по наследству, является итогом определенного образа жизни или симптомом серьезных заболеваний.

Национальный признак

Известно, что широкие бедра могут быть национальной особенностью. Так, например, мужчины одной из самых древнейших наций — евреи, зачастую обладают невысоким ростом, узкими плечами и широким тазом. Коренные жители западной Англии и южной Ирландии, а также их потомки, ныне населяющие Новый Свет и другие страны и континенты, зачастую помимо рыжих волос унаследовали высокий рост, «косую сажень в плечах» и при этом широкие бедра. Такое генетически закодированное телосложение обычно не содержит каких-либо отклонений, например, в мочеполовой системе, и является абсолютно нормальной конституцией мужского тела для данных национальностей.

Результат образа жизни

Типичная примета современного российского мужчины средних лет — конусовидный живот и широкие бедра. К этому образу можно еще добавить ежевечернее потребление пива и постоянное времяпровождение за компьютером. Одно с другим связано напрямую, как известно, пиво содержит большую дозу эстрогенактивного соединения, которое накапливаясь в организме, негативно влияет на гормональную систему. А при малоподвижном образе жизни это еще быстрее приводит к деформации стандартного типа мужской фигуры. Побочными явлениями подобных изменений медики называют нарушения функции печени, поджелудочной железы и снижение полового влечения. Урологи напрямую связывают наличие широких бедер и объемного живота с мужской половой дисфункцией. Но эти трансформации длятся в течении жизни зрелого мужчины, изначально имевшего обычный тип фигуры. Однако подобное может происходить и с юношей в период его полового созревания. Отсутствие физических нагрузок в сочетании с малоподвижным образом жизни и неправильным питанием часто приводит к формированию неразвитой грудной клетки со слабыми мышцами плеч и предплечий при наличии расширенных костей таза, вынужденных постоянно поддерживать вес тела на себе.

Болезни стоп

Плоскостопие — заболевание, которое может развиться у человека с рождения или возникнуть в результате травмы ног, патологий в работе мышц, связочного аппарата и костей. Поскольку болезнь характеризуется деформацией продольного и/или поперечного сводов стоп, то это влияет на ходьбу, в которой важную конструктивную особенность, согласно строению скелета человека, играют соединения тазовых костей. При движении таз напоминает уравновешивающий маховик, который гасит раскачивание туловища. При развитии уплощения стопы, большую часть амортизирующих функций берут на себя именно тазовые связки и кости, в результате происходит их трансформация в сторону увеличения. При этом, если у женщин расширение бедер не столь заметно, то у мужчин, страдающих плоскостопием, это будет проявляться резко и иметь негативные последствия. В силу того, что при расширении тазобедренных костей происходит давление и даже некоторое смещение внутренних органов, у мужчин часто ухудшается стимуляция и функциональность простаты. В результате снижается выработка тестостерона, это еще больше влияет на трансформацию тела, поскольку в организме начинают преобладать женские половые гормоны. В итоге, расширение бедер приводит к возникновению эректильной дисфункции, даже у молодого человека, и решать проблему мужского здоровья ему придется сообща с ортопедом и эндокринологом.

Синдром Клайнфелтера

Это генетическое наследственное заболевание характеризуется изменением количества хромосом и бывает только у мужчин. Оно весьма редкое, встречается, в среднем, у одного человека из шестисот и при этом, увы, не лечится. Диагностируется синдром Клайнфелтера, в лучшем случае, в период полового созревания и до этого момента патология в организме мальчика почти никак не проявляется. Обязательное, но небольшое торможение психического и умственного развития ребенка, обычно не связывают с генетическим заболеванием. Но когда в подростковом периоде у мальчика при наличии высокого роста и длинных ног развивается широкий таз и узкие плечи, это впервые настораживает родителей. Дальше происходит недоразвитие яичек, они становятся маленькими, плотными и оволосение в паховой области начинается именно по женскому типу; то есть напоминает не ромб, а треугольник. Заключительный этап проявления синдрома Клайнфелтера отмечается увеличением молочных желез и прекращением выработки сперматозоидов.

Наиболее эффективным способом лечения синдрома является проведение курсов гормональной терапии. Это затормаживает развитие болезни, но мужчина навсегда сохраняет сформировавшуюся конституцию тела, в которой широкие бедра будут особенно заметны.

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