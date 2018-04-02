Газировки вредят женскому организму

О вреде газировок было известно давно, особенно небезопасно их употреблять женщинам. Исследования, которые проводились по этому поводу дали такие результаты: если в течение 3-х недель каждый день употреблять по 2 баночки любой газированной воды, то в женском организме начинают происходить всяческие неприятности.

Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что самые серьезные нарушения — связанные с работой вегето — сосудистой системы. Если постоянно употреблять газировку, то повышается риск заболевания сахарным диабетом. Для исследований было выбрано 29 добровольцев в возрасте от 20 до 50 лет. Они каждодневно принимали газированные напитки, затем измерялся уровень сахара и других химических соединений в организме.

Эксперимент показал, что и концентрация сахара, и химических соединений (далеко не безопасных для здоровья) была повышена. После изучения реакции организма женщины на газированную воду, было определено, что даже незначительное количество такого напитка способно нанести серьезный вред женскому здоровью, например, нарушить количество холестерина в организме.

«Вредный» холестерин начинает распадаться на мелкие частицы после употребления газировки, а это чревато нарушениями функции сердца. Причем подобные нарушения возникают очень быстро. Независимо от возраста женщины, газированные напитки действуют на всех одинаково. Ранее эксперты доказали, что отказ от газировки может положительно сказаться на здоровье женщины.