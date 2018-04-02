Отрицательная плавучесть у человека: как это исправить

Тело, погруженное в воду, ведет себя по-разному: держится на поверхности или тонет. Если речь идет о человеке, то можно сказать проще: вы либо умеете плавать, либо нет. Ученые из Олимпийского института США по плаванию установили экспериментальным путем, что всего около 10 процентов людей в мире имеют так называемую отрицательную плавучесть — то есть тонут, даже если пытаются всеми силами удержаться на поверхности воды. Правда, эти данные касаются пресных водоемов любого вида. В соленой морской воде средний показатель отрицательной плавучести снижается до 2 процентов.

Чтобы понять, с чем связана такая отрицательная плавучесть, проводилось множество экспериментов и научных исследований в разных странах мира. В частности, специалисты из Российской академии плавания сделали выводы: умение плавать зависит не только от навыка человека, но и от его физиологических особенностей. Например, от соотношения жировой и мышечной ткани, умения дышать, объема легких и многих других параметров.

Полное отсутствие или минимальное наличие подкожного жира может привести к отрицательной плавучести. Поэтому младенцы, как правило, не могут самостоятельно держаться на воде. Рассчитать необходимые для преодоления отрицательной плавучести параметры в каждом конкретном случае могут спортивные врачи. Если вы хотите научиться держаться на воде, вам потребуется в том числе изменить соотношение мышечной и жировой массы в пользу последней. Но важное значение имеет также вес костной ткани, объем легких и другие особенности организма. Обычно у женщин реже встречается отрицательная плавучесть, поскольку в их организме содержится больше жировых депо, а костно-мышечная ткань менее плотная. Мужчина же способен дать фору за счет объема легких и природной силы, но к неблагоприятным факторам относится большая мышечная масса и тяжелый скелет.

Как правило, если человек делает серию глубоких вдохов, наполняя легкие воздухом, а затем ненадолго задерживает дыхание, он может удержаться на поверхности воды. Если же нет — он как раз относится к вышеупомянутым десяти процентам с отрицательной плавучестью. Но и в этом случае есть ряд приемов, которые могут помочь научиться держаться на воде, если вы идете ко дну даже в морской среде. Иными словами, помочь может техника плавания и сила, которую вы будете прилагать к преодолению отрицательной плавучести.

Специалисты Российской федерации плавания рекомендуют отрабатывать очень эффективные упражнения, преодолевающие отрицательную плавучесть. Например, поза, называемая «медуза» или «солнце», при которой человек лежит на спине на поверхности воды, раскинув руки и делая глубокие вдохи и дробные выдохи. Важный нюанс: ноги нельзя пытаться держать ровно, иначе центр тяжести сместится и вы пойдете ко дну. После глубокого вдоха попытайтесь расслабить мышцы ног и позволить им немного опуститься. Но спину прогибать при этом нельзя, лучше немного прогнуться в пояснице наверх, помогая набранному воздушному объему удерживать тело на поверхности.

Отлично помогают и тренировки на увеличение объема легких и правильный ритм дыхания. Чем больше человек сможет вдыхать воздуха, тем увереннее он будет держаться на поверхности воды. Центр тяжести человека тоже имеет значение — а это индивидуальный показатель. Зная, где он расположен, вы сможете скорректировать положение рук и ног, преодолевая отрицательную плавучесть. Обычно он находится на уровне первого или второго крестцового позвонка, но может и смещаться.

Очень хорошо помогает удержаться на воде поза на спине с заведенными за голову руками. Но ладони при этом должны смотреть вверх. Технику выполнения этого упражнения предлагают специалисты из Академии по плаванию США (Флорида), доказывая ее эффективность наряду с другими методиками. Отличное упражнение — гребок-ротор: одна нога делает движение по часовой стрелке, другая против часовой. Бороться с отрицательной плавучестью помогает освоение навыка плавания стоя, когда над водой видна лишь голова, а ноги и руки выполняют под водой определенный движения, помогающие телу словно зависать в почти статичном состоянии. Важно: не нужно делать никаких резких движений — достаточно развести слегка руки, делая ими круговые движения от себя, а ногами «рисуя» расходящиеся круги, при этом немного словно отталкиваясь от воды кверху.

Общий принцип борьбы с отрицательной плавучестью — системные тренировки после изучения особенностей конкретного организма. Выжить в критической ситуации, если вы внезапно оказались в воде, не умея плавать, поможет простой комплекс мер: не делать резких движений, постараться распластаться на поверхности воды, найдя центр тяжести и расслабив мышцы, раскинуть руки и ноги и дышать равномерно, глубоко, наполняя легкие воздухом. Уши при этом должны погрузиться в воду, подбородок поднят на два-три сантиметра, положение головы ровное, шея не напряжена. И ни в коем случае не поддавайтесь панике, потому что страх способствует увеличению плотности мышц, а это снижает плавучесть. Преодолеть отрицательную плавучесть — в ваших силах!

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