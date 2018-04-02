Плюсы контрастного душа

Наверное, каждая из женщин слышала, что для улучшения тургора кожи рекомендуют практиковать контрастный душ. В некоторых статьях о контрастном душе ему приписываются почти «волшебные» свойства. Суть применяемого метода для повышения эластичности кожи заключается в обливании проблемных участков тела то холодной, то горячей водой. Какие же несомненные плюсы есть у контрастного душа? Сайт МедикФорум приводит несколько особенностей контрастного душа. 1. Такой метод поддержания тонуса кожи доступен всем. Он не требует каких-либо материальных затрат. 2. Не нужно тратить лишнее время на контрастный душ. Такую процедуру можно проводить каждый день во время основных банных ритуалов. 3. Не требуется специальных знаний и навыков для проведения процедуры. Даже самый ленивый и неопытный человек может применять технику контрастного душа. 4. Метод действительно имеет видимые результаты. Уже после первого сеанса контрастного душа ощущается прилив сил и улучшение самочувствия. Через неделю-две регулярных процедур заметен и эффект на коже: она становится более гладкой и ровной, упругость повышается. 5. Контрастный душ также помогает закаливать всё тело и организм. Перед тем, как пробовать на себе контрастный душ, необходимо убедиться в отсутствии серьёзных заболеваний и противопоказаний к резким перепадам температуры. Но такой метод повышения упругости кожи и улучшения тонуса тела подходит практически всем. И почти все, кто применяет контрастный душ, замечают изменения в своём самочувствии и видят более подтянутое тело в зеркале. Ранее эксперты рассказали, как контрастный душ снижает вес.