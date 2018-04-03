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Реально ли похудеть в лодыжках: комментарий тренера и примеры идеальных ног звезд
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Реально ли похудеть в лодыжках: комментарий тренера и примеры идеальных ног звезд 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Лодыжки — это костные образования. Слишком большими они бывают от природы или из-за отечности. Их размер также связан с размером икр. На лодыжки можно воздействовать через икры: уменьшить или увеличить их.
Крупные икры бывают при лишнем весе. Правильные диеты и физические нагрузки повлияют на их уменьшение. Идеальными в данной ситуации будут упражнения прыжковой, импульсной направленности. От них мышцы станут плотнее, а количество жира между мышечными волокнами уменьшится.
Если икры большие из-за чрезмерных тренировок, здесь будет сложнее. Область икр — это мышечная ткань, и под воздействием нагрузки она будет увеличиваться, поэтому нужно уменьшить нагрузки.
Большие икры также бывают у женщин, которые много ходят на каблуках. Икроножная мышца укорачивается и увеличивается.
Укороченные мышцы мешают приседаниям и сказываются на технике их выполнения. Очень страдает и деформируется осанка. В данном случае помогает растяжка и правильный комплекс упражнений для корректировки скелета.
Увеличить икроножные мышцы — тоже нередкий запрос, который я встречаю. Как ни странно, с увеличением все чуть сложнее. Ежедневно эти мышцы испытывают огромную нагрузку, потому что мы много ходим. Икроножные мышцы очень выносливые, чтобы подвергнуть их стрессу, после которого и начинается рост, нужно очень потрудиться.
В основном это работа с большим весом, в том числе внешним, так как нужно сильное сопротивление. Подъемы на носки, подъемы с согнутыми коленями, статодинамический вариант нагрузки, когда идет постоянная нагрузка не до полного расслабления. Пример: 30 секунд работаем, 30 секунд расслабляемся, и так несколько подходов, во время которых икроножные мышцы постоянно будут под нагрузкой.
Икроножные мышцы помогают сгибать колени, поэтому они тренируются еще и в упражнениях со сгибанием колен. Например, сгибания голени лежа на тренажере.
Основной объем икроножной мышцы занимает камбаловидная мышца — 60-70%. Эта мышца работает в основном в голеностопном суставе, в лодыжках. Чтобы эту мышцу загрузить, нужно выполнять подъемы на носки с согнутым коленом. Для этого есть специальные тренажеры.
Работая с икроножными мышцами, довольно сложно совершить ошибки. Основные ошибки, скорее всего, методические — с какой целью мы используем упражнение. Настоятельно рекомендую работать с персональным тренером, который в этом разбирается, хотя бы на начальном этапе.
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Текст: Алина Курагина
Фото: Global Look Press
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