Как накачать идеальный пресс к лету

Скоро лето. А значит, многие из нас озадачены тем, как привести тело в порядок. Зима кончилась, и пришло время поработать над собой как следует, чтобы к наступлению пляжного сезона было не стыдно снять майку. Немногие парни продолжают соблюдать режим и тренироваться, несмотря на холода. Поэтому лишний жир накапливается, оседает на боках и животе, что явно не идет на пользу фигуре. Конечно есть те, кому нет дела до подобных мелочей, но ты не входишь в ряды этих парней, и желание стать звездой пляжа вполне естественно, но для этого придется как следует поработать.

Твои тренировки должны быть направлены на укрепление всего тела, но раз речь зашла о пляжной фигуре, то сегодня мы уделим особое внимание прессу. Кубики на животе, как вишенка на торте: без них крепкое тело выглядит хорошо, но недостаточно эстетично. Мы подобрали наиболее эффективные упражнения, которые помогут накачать идеальный пресс, которым ты будешь гордиться. Помни о том, что одними изолирующими упражнениями ты не добьешься максимально эффекта. Так что обязательно занимайся комплексно, не забывай прокачивать и другие группы мышц.

1. Статическая тяга

Сидя, дотянись правой рукой до левой ноги, замри и оставайся в этом положении в течение 30 секунд. Затем дотянись левой рукой до правой ноги и также в течение 30 секунд оставайся в этом положении. С каждым разом старайся увеличивать время от 30 секунд до одной минуты: чем дольше ты находишься в подобном положении, тем большего эффекта сможешь достигнуть. 9 причин начать качать пресс прямо сейчас

2. Втягивания живота

На первый взгляд, простое упражнение, которое в конце подхода заставит как следует попотеть. Тебе будет необходимо втянуть живот максимально сильно, чтобы сложилось ощущение, будто пупок вот-вот дотронется до позвоночника. Для этого сделай вдох, затем — выдох и втяни живот. Удерживай мышцы живота в этом положении в течение 30 секунд и с каждым подходом старайся добавлять по 5 секунд для достижения наиболее эффективного результата.

3. Планка

Одно из самых эффективных упражнений, которое прокачивает не только пресс, но и все тело. Прими такое положение, чтобы голова, спина и таз были на одном уровне, как при отжиманиях. Только в этом случае ты опираешься на предплечья, а не на ладони. Напряги живот и не опускай бедра вниз. Для начала попробуй удерживать планку в течение 30 секунд, затем повышай время до минуты и более. Простые упражнения для сильного пресса

4. Тяга в статике и втягивания живота

Это упражнение совмещает в себе два вышеописанных. Делая статическую тягу к ногам, втягивай живот. Но в этот раз не стоит удерживать себя в таком положении 30 секунд. Выполняй его по возможности и без фанатизма.

5. V-образные втягивания живота

Втяни живот, подними руки так, чтобы они образовали букву «V»; точно так же поставь и ноги, чтобы они образовали перевернутую «V». Попробуй выстоять в таком положении 30 секунд — затем можешь увеличить время. 10-минутная тренировка на пресс

6. V-образные втягивания живота с поднятой ногой

Втяни живот, подними руки так, чтобы они образовали букву «V»; точно так же поставь и ноги, чтобы они образовали перевернутую «V». Затем приподними ногу над землей и постарайся выстоять в таком положении в течение 30 секунд. Постепенно увеличивай время каждую неделю. Дополнительные советы, которые помогут сформировать идеальный пресс: 1. Делай кардио-упражнения как можно чаще — в идеале 5 раз в неделю. Обязательно бегай. 2. Пей много воды. 3. Исключи жареную пищу 4. Употребляй как можно меньше сахара 5. Ешь много овощей 6. Ешь много белка 7. Прокачивай все тело, а не только пресс 8. Следи за осанкой 6 правил для 6 кубиков пресса