Главные опасности при родах, о которых должна знать каждая женщина

Роды — процесс для женщины болезненный, но абсолютно естественный. Только ленивый не напоминает женщинам, что их «предназначение» — быть матерями, а ряд гинекологов даже действует по принципу «родишь — и все пройдет».

И тем не менее, гормональная перестройка, а затем и сам процессов родов дается большинству женщин нелегко. Нагрузки на организм матери в период беременности невероятно увеличиваются, это может спровоцировать появление различных проблем.

Во время беременности включается внутренний механизм подавления иммунитета. Плод и плацента начинают вырабатывать особые вещества и белковые факторы, которые нужны для того, чтобы организм женщины не воспринял ребенка, как нечто чужеродное. По сути, они не допускают отторжения плода, но зато иммунный статус женщины очень сильно ослабевает. В этот период женщина особенно подвержена воздействию инфекций и вирусов.

У будущей мамы интенсивно происходит перестройка организма. Раздаются кости таза, из-за чего нередко происходит ущемление седалищного нерва и появление ишиаса. У большинства беременных возникают растяжки на бедрах, животе, груди, спине. Растяжки сопровождаются зудом, болевыми ощущениями, а у многих женщин следы от них остаются навсегда.

Из-за формирования костной ткани плода организм беременной часто испытывает недостаток кальция. Ухудшается состояние волос, ногтей и зубов. Кости женщины также становятся более хрупкими, что может приводить к частым переломам. Нередко беременность сопровождается такими неприятными явлениями как варикозное расширение вен, отеки, геморрой, скачки артериального давления.

Если женщина до этого страдала хроническими заболеваниями, то беременность вполне может спровоцировать их обострение. Но даже у относительно здоровой женщины во время вынашивания младенца могут развиться такие опасные болезни, как сахарный диабет, панкреатит (из-за повышенной нагрузки на поджелудочную железу), гипертония, ожирение.

Опасности при родах

Даже при идеально протекающей беременности в процессе самих родов могут возникнуть патологии, угрожающие здоровью плода и матери. Об опасностях для ребенка мы в этой статье говорить не будем, расскажем только об основных проблемах, с которыми может столкнуться роженица.

Разрывы промежности и влагалища. Разрывы могут самопроизвольными или насильственными, вызванными деятельностью врачей. Небольшие разрывы в процессе родов неизбежны, и они не считаются патологией. Насильственные разрывы могут возникнуть из-за использования акушерских щипцов, вакуум-экстракции плода. Иногда акушеры делают искусственный разрез промежности, так называемую перинеотомию или эпизиотомию, чтобы избежать глубокого самопроизвольного разрыва. Такие разрезы впоследствии ушиваются и заживают гораздо быстрее и легче, чем разрывы.

Но в некоторых случаях разрывы могут быть значительными, это представляет угрозу здоровью и жизни женщины. Причинами самопроизвольных разрывов обычно бывают стремительные роды в сочетании с узким тазом или влагалищем. Очень часто самопроизвольные разрывы влагалища — это продолжение разрывов других отделов родового канала. Нередко такие травмы бывают очень серьезными, особенно в том случае, если речь идет о разрыве матки или ее шейки. Подобные разрывы могут привести к гибели женщины и ребенка. Разрывы матки возможны, если женщина при предыдущих родах рожала с помощью кесарева сечения или на матке есть рубец от какой-либо иной операции. При разрыве матки родовую деятельность немедленно прекращают, вводят роженице глубокий наркоз и производят нужные медицинские манипуляции. В случае возникновения угрозы разрыва врач проводит экстренное кесарево сечение, чтобы спасти мать и ребенка.

Родовые кровотечения. Этот вид патологии может возникнуть как во время родов, так и в раннем послеродовом периоде. Он представляет серьезную опасность и для женщины, и для плода. Самая частая причина кровотечений — проблемы, вызванные состоянием плаценты. Существуют риски их возникновения и при разрыве матки, в том случае, если у женщины имеются хронические воспалительные заболевания слизистой матки, травмы органов малого таза (даже «старые»), рубцы на матке, миомы, нарушения гормонального фона, эндокринные или сердечно-сосудистые заболевания, и даже некоторые патологии почек и печени. Нередко причиной кровотечения при родах бывают травмы, перенесенные во время вынашивания плода или большое количество предшествующих абортов, родов или выкидышей.

Если кровотечение началось, врачи будут предпринимать все возможное, чтобы спасти жизнь роженицы и ребенка. Через крупные артерии ей будут вливать препараты крови и специальные растворы, плазму или эритроцитарную массу. Обязательно следят за артериальным давлением, насыщением крови женщины кислородом, частотой сердечных сокращений.

Послеродовые кровотечения. Иногда кровотечения возникают достаточно поздно, в течение месяца после родов. Это серьезное акушерское осложнение, которое нередко приводит к гибели женщины. Оно требует принятия немедленных мер, в некоторых случаях проводится операция. Причинами поздних кровотечений может быть снижение тонуса матки — гипотония, или его полное отсутствие — атония. Особенно опасна атония, поскольку матка в этом случае неспособна сокращаться и находится практически в состоянии паралича. Атония вызывает массивное кровотечение, не поддающееся консервативной терапии.

Кроме того, послеродовые кровотечения могут быть вызваны нарушением отделения плаценты. Если небольшой ее фрагмент остается в матке, то он способен вызвать обильное кровотечение даже через месяц после родов при общем хорошем самочувствии женщины. В этом случае необходима срочна госпитализация и выскабливание матки с целью удаления фрагментов плаценты.

В процессе родов могут произойти и другие серьезные осложнения, вызванные физиологическими особенностями и состоянием здоровья конкретной женщины. Именно поэтому рожать следует только под наблюдением опытных акушеров. Домашние роды даже при идеальном течении беременности очень опасны — если что-то пойдет не так, то при отсутствии врачей, нужных препаратов и оборудования спасти женщину будет очень сложно.

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