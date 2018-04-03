Как незаметно сжигать по 100 лишних калорий в день

Говорят, что за каждое съеденное мороженое нужно расплачиваться в спортзале. Как быть, если вы не любите скучные тренировки? Вам поможет дополнительная активность в течение дня: совершайте эти пять простых действий, которые сжигают как минимум по 100 лишних калорий и ускоряют метаболизм.

1. Танцуйте.

Физкультура не должна быть рутиной! Замените ее на танцы и составьте мини-плейлист из четырех любимых композиций: чем активнее вы будете двигаться, тем больше калорий потеряете. Всего 10-15 минут зажигательного буги-вуги не только поднимут вам настроение, но и сожгут в среднем 100 калорий.

2. Ходите на шопинг.

Теперь у вас есть убедительный аргумент против насмешек мужа: каждые 40 минут шопинга сжигают от 100 калорий и больше. Провести все выходные в молле — больше не преступление, а активная тренировка.

3. Займитесь садом.

Что может быть лучше, чем провести время в саду и сжечь лишние калории? Только представьте: всего 20 минут прополки или высаживания цветов сожгут целую сотню калорий.

4. Помогите с переездом.

Если друзьям нужна ваша помощь с переездом — не отказывайтесь. Вы не только сделаете доброе дело, но и позаботитесь о своей фигуре: переезд обязывает часто поднимать и тащить коробки, что позволит устранить 100 калорий всего за 20 минут.

5. Попробуйте интервальную зарядку.

Когда нет времени или сил на полноценную тренировку, вам поможет короткая активная зарядка — это самый эффективный способ сжечь калории за минимальное время.

Упражнения простые:

Прыжки: 20 секунд

Отдых: 10 секунд

Ходьба с подъемом коленей: 20 секунд

Отдых: 10 секунд

Скакалка: 20 секунд

Отдых: 10 секунд

Повторите программу еще 9 раз и попрощайтесь с лишней сотней калорий!