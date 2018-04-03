Женские суперсилы, о которых мы не знаем

— Слава богу, мальчик! — кричит счастливый папа под окнами роддома, хотя в пору бы плакать. Почему?

С мальчиками проще. По крайней мере, так принято считать. Они легче переносят разодранные коленки, им нужно меньше игрушек, они меньше плачут и больше времени проводят на улице. Мальчики активнее, и с ними меньше заморочек. Но отбросим в стороны эту мишуру и взглянем на один печальный факт: мальчики слабее. Да, со временем они вырастают (иногда) в гору мышечной массы, переносят тяжести, занимаются силовыми тренировками, ворочают камни в пещерах и добывают мамонтов для семьи. Но это — всё силовое преимущество, которым их «наградила» природа: больше мышечной массы. Без волевых усилий (развитие которых зависит от воспитания и социальной среды, и, стало быть, одинаково для обоих полов) мальчики более ранимы, проще поддаются чужим эмоциям, чаще и сильнее болеют и в итоге имеют меньше шансов на выживание. Девочки же, при своей очевидной (очевидной ли?) физической слабости, оказываются крепче и выносливее, и в итоге доживают до глубокой старости.

Различие между девочками и мальчиками начинается уже в утробе матери. Установлено, что для девочек и мальчиков по-разному работает даже плацента. Из-за того, что мальчики в большинстве своём крупнее, их рост может формировать напряжение плаценты и привести к недостаточному питанию плода. Если же женщина вынашивает девочку, плацента чаще более устойчива.

Среди недоношенных детей также больше мальчиков, причём их выживаемость снова ставится под угрозу. Даже в утробе матери девочки развиваются быстрее мальчиков, что даёт им преимущество при преждевременном появлении на свет: их органы формируются быстрее, и им нужно меньше внешней поддержки.

Позже девочки меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Более того, исследователи выяснили, что показатель смертности от различных заболеваний у женщин почти всегда ниже, чем у мужчин. Женский организм лучше сопротивляется почти всем самым распространённым смертельным болезням.

Девочки сильнее, даже если речь идёт о простуде или инфекциях. Женская иммунная система лучше приспособлена для защиты организма от вредоносных бактерий и вирусов. В случае серьёзной опасной инфекции у женщин больший шанс перенести её без серьёзных последствий для организма. Эстроген и прогестерон, вырабатываемые женским организмом, делают иммунную систему не только сильнее, но и более гибкой. Однако это же и играет с нами злую шутку: женщины больше подвержены аутоиммунным заболеваниям — артриту и рассеянному склерозу. Иммунная система настолько сильна, что может атаковать свои собственные клетки.

Конечно же, лучше, чем мужчины, женщины справляются и с болью. Природе нужно, чтобы женщина не умерла от «болевого шока» во время родов и спокойно переносила период менструации, поэтому болевой порог у женщин выше. Эксперименты с симуляцией родов, проводимые на добровольцах, показывают, что мужчинам тяжело переносить даже ту боль, которую испытывает женщина в самом начале схваток. К моменту перехода к «активной стадии» родов большинство участников эксперимента уже не были способны разговаривать. Женщина же в это время успевает общаться с врачами и порой даже руководить родами (см. историю Аманды Хесс).

Благодаря тому же механизму женщины быстрее восстанавливаются от травм, полученных в результате ДТП или стихийных бедствий.

Но даже физически женщина проигрывает мужчине только за счёт того, что мужчина — больше. В массовом соотношении женские мышцы генерируют столько же энергии, сколько мужские. А женские ноги и вовсе сильнее (почти на 6%). Владение своим телом, природная гибкость у женщин так же выше, чем у мужчин. Самой же сильной мышцей человеческого тела можно по праву считать матку, которая сначала растягивается, а затем выталкивает из тела новорожденного.

Ещё одно главное преимущество женского организма — наша психика. Женщины не только физически крепче, но и эмоционально устойчивее мужчин. Да-да. Тот самый главный аргумент против женщин-руководителей — не более чем гнусный миф. В мозолистом теле головного мозга у женщин больше нервных волокон, что позволяет психике быть более «гибкой». В принципе, мозг женщины лучше приспособлен к решению проблем «на этапе их формирования». За счёт лучшего развития языковых центров девочкам легче даются лингвистические задачки, и речь не только об изучении иностранных языков, но и о понимании граней и особенностей родной речи. Женщины проще и точнее доносят информацию до собеседника, а также лучше слышат его точку зрения и принимают её во внимание. Хорошо развитый гиппокамп позволяет женщинам быстрее собирать информацию и обрабатывать её, поэтому женщины быстрее найдут способ решить проблему в пользу обеих сторон. Это делает женщину лучшим администратором и лидером. К тому же, женщины быстрее адаптируются к новым условиям проживания, легче переносят постоянный стресс и в целом более устойчивы к внешним влияниям.

Так стоит ли молодым папам радоваться рождению мальчика только потому, что «он сильнее» и его не нужно будет оберегать? Неужели женщине, чьё тело способно переносить боль родовых схваток, обязательно доказывать свою силу умением одним движением открывать консервную банку? Женский и мужской организмы действительно разные, со своими достоинствами и недостатками. Мы можем встретить сильных женщин, способных поднимать автомобили. Мы без труда найдём мужчину, не способного удержать в руках молоток. Наш пол даёт нам только базовый ресурс, который мы со временем учимся использовать в повседневной жизни. Так существует ли на самом деле этот «слабый» пол, о котором так любят писать в поздравительных открытках на 8 марта?

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