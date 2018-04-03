Пластырь из кожи младенцев отлично заживляет все раны 

Ученые работают над созданием уникального белкового пластыря. Он изготавливается из фибронектина — вещества, которое содержится в коже ребенка и существенно ускоряет заживление ран, не оставляя никаких рубцов. В основу нового уникального пластыря для заживления ран может быть положено вещество под названием фибронектин. Это белок, содержащийся в коже детей. Эксперименты показывают, что он не только ускоряет процесс заживления ран, но и не оставляет на коже никаких рубцов. Фибронектин способствует сбору тканей кожи во время фазы внутриутробного развития ребенка. Не так давно исследователи из Гарвардского университета выяснили, что если мыши получают лечение пластырями с фибронекотином, то их раны заживают на три дня быстрее по сравнению с грызунами, обработанными обычными пластырями. Но самое удивительное заключалось в том, что после фибронектина на коже не оставалось рубцов. Кожа плода богата фибронектином, который быстро исчезает после рождении. Теперь ученые разрабатывают искусственную версию этого белка, которая будет использоваться в пластыре. Эксперименты показывают, что фибронектин нормально воспринимается живым организмом, этот белок ускоряет регенерационные процессы и демонстрирует впечатляющие лечебные характеристики. Сами авторы исследования настроены весьма оптимистично. Они считают, что белок теоретически можно применять не только в пластырях, но и в других лекарственных формах для заживления послеоперационных внешних и внутренних ран. Нельзя исключить, что фибронектин станет эффективным средством лечения ожогов. Впрочем, для этого необходимо разработать методику производства достаточных количеств искусственной версии этого чудо-белка. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)