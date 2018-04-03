Фитнес-секреты от Холли Берри

Несмотря на то, что голливудской актрисе уже 52 года, а за ее плечами не только сотня ролей, но и два ребенка, ее фигуре и состоянию кожи можно позавидовать. Никаких секретов: Холли спокойно делится всеми секретами своей точеной фигуры в соцсетях и подробно объясняет, как добиться подобного. Сейчас за ее рекомендациями по питанию и тренировкам следят уже 2,6 миллионов подписчиков, и мы решили сформулировать ключевые моменты ее образа жизни.

Диета против диабета

Холли получила диагноз «диабет» еще в 19 лет. После нескольких лет приступов ей пришлось внести серьезные изменения в образ жизни на благо своего здоровья. Она придерживается кетогенной диеты: исключила из своего рациона сахар, хлеб и сейчас ест как можно больше овощей и пьет много воды. Ее любимые блюда — жареный тунец и картофельное пюре с чесноком. Еще Холли не ест много фруктов, потому что они могут содержать довольно большое количество сахаров.

Если ты хочешь все бросить, потому что не видишь никаких значимых изменений, это значит, что изменения есть. Самое важное — придерживаться плана. Я призываю вас всех не сдаваться!

При этом она не ограничивает себя в количестве еды: в среднем у нее пять приемов пищи в день.

В приоритете сила, а не форма

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Только ты решаешь, чего ты стоишь сегодня. Поверьте мне, я знаю, что трудно сосредоточиться и находить время на тренировки каждый день, но тебе нужен всего 1 час из 24! Тебе не нужен большой тренажерный зал — подойдет гостиная, лоджия, центр кухни и бутылка воды.

Холли не занимается специальным набором массы и моделированием тела. Она выполняет кардио или упражнения с собственным весом, потому что не хочет выглядеть чересчур мускулисто.

Когда ты только начинаешь подстраиваться к здоровому образу жизни и активным тренировкам, возникает страх перед дискомфортом. Но этот стресс на самом деле то, что заставит тебя чувствовать себя расслабленной, веселой и поможет выработать эндорфины.

https://www.instagram.com/p/Be_FiU3AJ-S/?utm_source=ig_e Ежедневно она выполняет несколько простых упражнений, тратя на каждое не более пяти-семи минут минут:

Бег для разминки

Приставной шаг Подъем корпуса

Подъем гантелей

Приседания

Скручивания корпуса

Работа на эллипсе

Как легко можно заметить, главное в этой системе — ее простота. Ты можешь провести очень сложную тренировку, в ходе которой изрядно вымотаешься, но захочешь ли ты ее повторить? Холли любит занятия боксом и скалолазание, чередуя их в течение недели. Она также отмечает, что важно работать над мышцами пресса, особенно если беспокоишься о том, чтобы грудь и спина долго оставались подтянутыми.

Большинство женщин, которых я знаю, жалуются на то, что их грудь теряет упругость и начинает обвисать. Нужно работать над мышцами грудной клетки, чтобы этого не произошло.

Важна растяжка

По словам актрисы, фитнес — не только о том, как накачивать мышцы. Она много внимания уделяет растяжке, чтобы ее мышцы оставались упругими, движения амплитудными, а самое главное — чтобы избежать травм. После каждой тренировки Холли просто расслабляется, растягивая мышцы ног или осваивая новые асаны.

Не забудь о духе

Холли любит занятия йогой и обращает внимание своих фолловеров на то, что йога — не только асаны, но и работа над собственными мыслями.

Многие утверждают, что самые счастливые люди — те, кто проводит дни, ежедневно медитируя. Я узнала, что медитация помогает сбалансировать левую и правую части мозга, и в результате ты ощущаешь в себе больше креативности, быстрее поглощаешь информацию и не испытываешь проблем с эмоциональным здоровьем.