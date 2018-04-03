Что такое гормон сна?

Что такое мелатонин?

Мелатонин — это один из ключевых гормонов, ответственных за биоритмы человека (именно поэтому его называют «гормоном сна»). Прием мелатонина в таблетках нормализует циркадианные ритмы организма, что помогает как при смене часовых поясов при авиаперелетах, так и при бессоннице (1). Однако, в отличии от обычного снотворного, мелатонин не имеет серьезных противопоказаний.

Помимо прочего, мелатонин воздействует на гормональную и иммунную системы тела, а также косвенным образом влияет на настроение, поскольку его синтез тесно связан с синтезом гормона радости серотонина. Регулярный прием мелатонина в таблетках часто назначается людям после 50 лет, поскольку его натуральная выработка снижается с возрастом, создавая проблемы со сном.

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Связь биоритмов с уровнем мелатонина

Организм каждого человека имеет четкие биоритмы режимов сна и бодрствования, сменяющиеся в зависимости от внешних условий, самым значимым из которых является яркость окружающего света. В темное время суток (то есть, вечером) начинает вырабатываться мелатонин, подготавливая таким образом различные системы тела к скорому отходу ко сну.

По сути, именно выработка мелатонина (и его достаточный уровень в крови) являются главными сигналами перехода к глубокой фазе сна. При низком уровне этого гормона сон становится поверхностным и «невосстанавливающим», появляется бессонница. Кроме этого, недостаточный уровень выработки мелатонина часто приводит к плохому настроению и развитию депрессии.

Когда вырабатывается мелатонин?

Как мы уже отмечали выше, концентрация мелатонина в крови человека имеет заметный суточный ритм, связанный со световым днем. У здоровых людей максимальная выработка гормона сна наблюдается между полуночью и 5 часами утра — на этот период приходится до 70% от суммарной выработки мелатонина организмом (примерно 20-30 мкг).

При этом естественную выработку мелатонина останавливает не только яркий дневной свет, но и использование электронных устройств со светящимся экраном. Именно поэтому людям, страдающим хронической бессонницей, настоятельно не рекомендуется использование компьютера, мобильного телефона или даже просмотр телевизора за 2-3 часа до отхода ко сну.

Мелатонин в продуктах питания

Натуральный мелатонин содержится в некоторых продуктах питания (см. таблицу ниже), однако его количество ничтожно мало и не способно оказывать какое-либо заметное влияние на сон. Например, в самом богатом мелатонине продукте питания, в грецких орехах, его содержится примерно 300 нг (или 0.0003 мг) — тогда как минимальная дозировка мелатонина в таблетках составляет 1 мг.

Поскольку в продуктах питания мелатонин выступает в качестве антиоксиданта, эту же функцию он выполняет и в организме человека. По сути, во время сна он проникает в ткани и органы тела, успешно нейтрализуя последствия окислительных процессов и защищая ДНК (2). Говоря простым языком, мелатонин являясь важным инструментом предотвращения старения организма.

Содержание мелатонина в продуктах:

Продукт питания

Содержание мелатонина на 100 г Грецкие орехи

250-300 нг Семена горчицы

190-220 нг Кукуруза

180-200 нг 150-160 нг Корень имбиря

140-160 нг Арахис

110-120 нг Перловая крупа

80-90 нг Овсяная крупа

80-90 нг Спаржа

70-80 нг Нехватка мелатонина и развитие депрессии

Главным местом выработки мелатонина в организме является эпифиз (шишковидное тело, расположенное в мозге). Помимо гормона сна эпифиз синтезирует и серотонин, называемый гормоном хорошего настроения. При этом «источником сырья» для обоих гормонов являются одни и те же вещества — недостаточный синтез мелатонина всегда связан с недостаточным синтезом серотонина.

В свою очередь, дефицит серотонина приводит к замедлению процессов мышления, ухудшению настроения и развитию депрессии. Традиционно нехватка серотонина лечится с помощью приема антидепрессантов, однако перед тем, как начинать их принимать, намного безопаснее попробовать мелатонин в таблетках — существует большой шанс того, что это поможет решить проблему.

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Как принимать мелатонин в таблетках?

Знание химической формулы мелатонина позволяет выпускать его в виде таблеток. При этом в большинстве стран мира (в том числе, и в России) мелатонин продается без рецепта, поскольку он считается БАДом, а не полноценным лекарственным препаратом. Наиболее популярными марками мелатонина на российской рынке являются «Мелаксен», «Соннован» и «Циркадин».

Покупая таблетки с мелатонином, прежде всего обращайте внимание на дозу активного вещества — начните с 1 мг, переходя к 5 мг исключительно в случае неэффективности меньших доз. Мелатонин принимается примерно за 10-15 минут до сна, на пустой желудок, находясь в постели при приглушенном свете. При этом важно помнить, что яркий свет разрушает его действие.

Мелатонин: противопоказания и вред

В редких случаях прием мелатонина в таблетках способен нарушать процесс овуляции, поэтому это вещество не рекомендуется женщинам, желающим забеременеть (3). Поскольку мелатонин способен сделать человека немного сонным и заторможенным, его прием противопоказан при управлении транспортными средствами или при работе с движущимися механизмами.

Помимо прочего, мелатонин в таблетках не рекомендуется людям, страдающими какими-либо внутренними кровотечениями (включая язву желудка), а также лицам, имеющим повышенное кровяное давление или диабетикам, принимающим препараты для нормализации уровня сахара в крови. Также может быть вреден совместный прием мелатонина и антидепрессантов.

Гормон сна мелатонин — это важнейший регулятор биоритмов организма. У здоровых людей мелатонин вырабатывается преимущественно в ночное время, способствуя переходу в глубокую фазу сна. Прием мелатонина в таблетках способен помочь борьбе с легкими формами бессонницы, а также облегчить акклиматизацию при резкой смене часовых поясов.

Научные источники:

Melatonin and Sleep, source

Foods With Melatonin, source

Melatonin: Uses, Side Effects, Interactions, Dosage, and Warning, source

Source: FitSeven