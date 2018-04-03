Поможет ли на самом деле отказ от курения стать красивее

Лицо

Самый заметный и приятный эффект отказа от курения, который произойдет с вашей внешностью — изменения в цвете лица и его увлажненности.

Здесь, конечно, надо намотать на ус, что курение — это комплексная хроническая интоксикация организма, не меньше. Никотин очень плохо влияет на работу сосудов и капилляров, ухудшает приток кислорода и тормозит отток токсинов. Поэтому кожа страдает и сама по себе, и демонстрирует нам состояние организма в целом.

Помимо никотина есть еще и пугающие цианид, мышьяк, свинец — при упоминании о них в другом контексте мы вздрагиваем, зато в случае с курением отмахиваемся от советов врачей.

Вес Когда интоксикация всеми этими веществами прекращается, организм начинает дышать полной грудью — и в прямом смысле, и с точки зрения дыхания в тканях (как раз начинает нормально работать тот самый приток кислорода и отток токсинов).

Есть и пункты, в которых вы рискуете не похорошеть после отказа от сигарет — например, можно немножко прибавить в весе, так как начнут меняться обменные процессы в организме. Есть вероятность прибавить 3-5 кг, что, конечно, может изрядно подпортить настроение. Тут главное не впадать в панику! Набранный вес без всяких дополнительных усилий сойдет месяца за три. А если вы не из ленивых, ходите в спортзал, еще и аккуратно следите за рационом, вес можно и не набрать. Главное — понимать, что не надо мучать себя сразу по всем фронтам, — компенсаторный набор веса организм выровняет сам. Если вы не будете каждый раз вместо сиграеты съедать пирожное.

Зубы

Про зубы вообще самая пугающая история. У курильщиков чаще бывает рецессия десны, кровоточивовсть, пародонтозы, пародонтиты и прочие неприятности, с которыми зубная фея не поможет. Бросив курить, вы избавитесь от этого риска, а заодно в 2 раза реже сможете проводить гигиену зубов.

Говорят, что чай и кофе тоже окрашивают эмаль, но при этом у некурящих фанатов чая и кофе не очень темнеют зубы. Зато у курильщиков отложение смол на зубах заметно каждому врачу.

Здоровье

Японцы недавно доказали, что курильщики глохнут в два раза чаще, чем некурящие. Это вам не просто предположение — врачи поднебесной целых 8 лет проводили исследования, чтобы это доказать. Так что, если вдруг перестанете различать, о чем там поет Джастин Тимберлейк , помните — мы вас предупреждали.

Микроциркуляция — это главный секрет молодости и здоровья. Если с ней все в порядке, то вы можете похвастаться и красотой, и юным видом. Но она может нарушаться по тем или иным причинам, в том числе с возрастом. PRP-терапия — один из немногих методов, который ее улучшают. А вот факторы, которые ее ухудшают, надо срочно и беспощадно устранять — они ускоряют старение.

Курение существенно снижает сопротивление инфекциям. Подсушивается слизистая, возникают спазмы сосудов от никотина. Отсюда — выше риск ненавистных тонзиллитов и ангин. Еще и возрастает риск проблем с пазухами — например, курение может усугублять гаймориты.

Ресничный эпителий в бронхах, который должен выталкивать из легких все плохое, что мы и так вдыхаем в городе, парализуется после 2-3 месяцев курения. Получается, мало того, что там оседает все, что вы накурили, так еще и все, что вы вдыхаете — поэтому выше риск бронхита, пневмонии. Так что, нет курения — нет проблем (ладно, проблемы все же будут, но в разы меньше).