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Почему шампунь или гель для душа не подходят для бритья ног
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Почему шампунь или гель для душа не подходят для бритья ног 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Косметологи рассказали, почему для бритья ног никогда не стоит использовать шампунь, кондиционер или гель для душа. Вместо этого необходимо приобретать специальные крема для бритья. Подавляющее большинство женщины регулярно бреют свои ноги, но многие используют для этих целей шампунь, кондиционер или гель для душа вместо традиционного крема для бритья. Не только по той причине, что эти продукты уже находятся в ванной, но и потому, что им не нужно тратить деньги на приобретение дополнительно еще одного гигиенического средства. Однако британский дерматолог доктор Анита Стерхем подчеркивает, что покупка отдельного крема для бритья всё-таки себя оправдывает.
«Бритье является натуральным отшелушивающим механизмом, поэтому нам нужно использовать продукты, которые специально разработаны для повышения эффективности данного процесса и усиления скольжение бритвы по коже, — подчеркивает доктор Стерхем. — Эти продукты снижают уровень фрикций, риск порезов и раздражений. В шампунях или гелях для душа содержатся формулы, которые впитываются в волосы, делают их более плотными и сложными для бритья. Шампунь или кондиционер могут засорить бритву, из-за чего вам придется проводить ей по коже большее количество раз».
Эксперт подчеркивает, что сегодня на рынок выходят продвинутые инструменты для бритья ног, включающие разного рода технологии вроде гибких лезвий, эргономичного дизайна, специальных увлажняющих прокладок, множественных лезвий и встроенных расчесок для воздействия на разные типы кожи. Все они предназначены для того, чтобы кожа после бритья была более гладкой и приятной на вид. Эти продукты тем более требуют применения специализированных кремов для бритья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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