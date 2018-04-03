Вредные привычки, с которыми надо заканчивать до 40 лет: здоровье дороже

30 лет — идеальный возраст для того, чтобы навсегда отказаться от вредных привычек. Вообще-то, у вас и выхода больше другого нет: выбирайте, либо вот эти глупости, либо молодость и здоровье на долгие годы.

Спортивные нагрузки

В тридцать лет вы больше не имеете права пропускать тренировки в зале. Физическая нагрузка помогает держать мышцы в тонусе, стимулирует обмен веществ и укрепляет кости. Исследования показывают, что силовые тренировки также повышают аэробную функцию организма, что становится еще важнее с возрастом.

Зубная нить

Игнорировать зубную нить не стоит никому. Да, занятие это муторное, но только щетка не поможет избавиться от налета между зубов, который приводит к образованию зубного камня. Ерунда? Вовсе нет. По данным Национального института стоматологических и краниофациальных исследований, заболевания десен негативно влияют на сердце, а это уже серьезно.

Сердце

Кстати о сердце. В тридцать лет мало кто думает, что с ним могут возникнуть проблемы и совершенно зря. Повышенный ритм современной жизни, помноженный на частые стрессы и отсутствие спорта, сказывается очень быстро. Ежегодняя диагностика у терапевта необходима.

Молочные продукты

Не стоит избегать и молочных продуктов. Это практически единственный природный источник кальция для человека, а потребление кальция действительно важно для тех, кто не хочет столкнуться с артрозом или артритом уже в 35 лет.

Диагностика

Профилактические походы к терапевту должны повторятся каждые полгода, даже если ничего не болит. Многие болезни имеют гадкую привычку развиваться без осложнений до самой последней стадии. К чему придумывать себе лишние проблемы?

Слишком много соли

Абсолютное большинство людей каждый день потребляет повышенную дозу соли. Ежедневный (рекомендованный врачами) максимум составляет всего половину чайной ложки. Постоянное превышение нормы может вызвать гипертензию, основную причину сердечного приступа и инсульта. Контролируйте то, что вы едите.

Обезвоживание

Еще одна распространенная проблема. С возрастом организму все важнее получать необходимую порцию воды — без этого будут страдать и внутренние органы и кожа. Заведите привычку пить чистую воду, это убережет вас от многих неприятностей.

Сигареты

Не надо обманывать себя: даже 1-2 сигареты в день делают вас курильщиком. Рак легких, инсульт, ишемия — это лишь вершина айсберга проблем, которые формируются никотином. С возрастом все становится хуже, поскольку организм постепенно теряет способность сопротивляться никотину и прочим химическим элементам. Бросить курить нужно обязательно до 40 лет. Чем раньше, тем лучше.