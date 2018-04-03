Как избавиться от перегара

Бывает, стоишь ты перед начальником со следами вчерашнего порока на лице, а он спрятался от тебя в другом кабинете, поскольку с твоим перегаром не справляется даже кондиционер. Ладно, похмелье — есть много способов привести себя в чувства, даже медикаментозные. А что делать с перегаром, который можно замаскировать минут на 15, не более? Владыка Перегарий сделает все, чтобы общество от тебя отвернулось, но бывалые алкаши подскажут, что делать.

Откуда эта дрянь берется?

Итак, что такое перегар, откуда он берется и за что? Ну разумеется, за твои грехи, поскольку самое малое, что может причинить тебе пьянство окаянное — это вонь изо рта. В любом алкогольном напитке имеется этиловый спирт, который, попав к нам в организм, перерабатывается несчастной страдалицей печенью. После чего от переработки появляется такой побочный продукт, как уксусный альдегид, имеющий характерный и крайне неприятный запах. Этот продукт разносится кровью по всему организму, становится неотъемлемой частью мочи, пота и, что самое страшное, попадает в легкие. То есть перегар, вопреки расхожему мнению, — это не вонь из настрадавшегося желудка, а всего лишь выхлоп из легких, и вся вонь идет оттуда же. Если хочешь, чтобы оральная вонь не несла угрозы человечеству, постарайся не мешать напитки и не курить. Да и вообще особо не напиваться. Принцип простой: этилен попадает не только в кровь, но и в другие органы человеческого организма. Тот не очень рад и начинает всячески бороться с этим веществом. Чем больше воинов, тем сильнее вонь. Чем меньше ты употребил, тем меньше будет запаха на утро.

Гигиенические методы

Но не забываем, что уксусный альдегид попадает в кровь и мочу, поэтому перегар — это не только амбре изо рта, но и вонь, доносящаяся с поверхности кожи. Поэтому будет не лишним принять душ, дабы поры кожи очистились и токсины с прочей гадостью поскорее вышли из организма. Конечно, гораздо лучше и полезнее залечь в ванную. А если ты пошел в сауну, то считай, что заново родился и тебе выдали новое тело для изнашивания. Увы, времени, как правило, нет, поэтому для пущей эффективности выбирай контрастный душ. Вообще, если ты собираешься стать алкоголиком или хочешь быстрее других воскресать после пьянки, иди в душ. Под струями чувствуешь, как кровь вновь начинает циркулировать по телу. Плюс алкаш в любой стадии — создание дурнопахнущее. А пропитанный токсинами пот следует смывать. Кстати, одежду, в которой ты предавался пороку, лучше не надевать. Она пропитана потом с примесью уксусного альдегида.

Чистка зубов лишь на чуть-чуть уменьшит химическую атаку из твоей пасти. По сути, она только перебивает запах и работает в среднем 15 минут. Но каким бы ни было утро, оно должно начинаться с очистки рта. Даже у алкоголика должны быть здоровые зубы. И это отличный способ убрать похмельное ощущение кошачьего туалета во рту. Вычисти дрянь, приведи ошеломленную слизистую и загрустившие вкусовые рецепторы в чувства.

Главное — уяснить, что жвачка не избавит от неприятного запаха. Чуть-чуть замаскирует, но приятным собеседником все равно не сделает. Но главное, помни, что жвачка жвачке рознь. Есть совсем безобидные вкусы, есть более-менее полезные, а есть — мятные! Запомни: ни при каких условиях нельзя отправлять мятную жвачку в свой перегарный рот! Эффект, как от поливания дерьма хлоркой в общественном туалете: знаешь, такой характерный запах надушенных вонючим средством народных фекалий. Из твоего рта раздается примерно такой же смрад с тонкими мятными нотками.

Глобальные методы

А теперь откроем страшную тайну, о которой может и стоило написать раньше, но… Мгновенного способа полностью избавиться от перегара не существует. Можно моментально убрать запах изо рта, но на короткое время либо долго и целенаправленно выводить из себя гадость. Сперва рассмотрим долгосрочные методы. Что постапокалипсисное, что посталкогольное — утро начинается одинаково: с поисков воды. Да, да. Опять пить, причем больше, чем вчера. Лучше всего пить минеральную воду. Из крана и фильтра тоже хороша, но в минеральной гидрокарбонатов поболее. Говорят, что вода с медом и лимонной кислотой тоже выручает. Хотя ни подобное месиво, ни соки не борются с запахом, зато восстанавливают кислотность. Но стандартный джентльменский набор — «Боржоми», «Новотерская» (или что-то подобное) и чашка крепкого кофе. Ты же понял, что единственная причина, по которой ты так много пьешь — вывести токсины через мочу. А что гонит урину лучше кофе? Правильно, пиво! Нет, нет, нет и нет! Не надо. Не сейчас. Один лишний глоток, и похмелье превратится в запой. Если с кофе отношения не сложились, то вполне подойдет зеленый чай.

Ни в коем случае не похмеляйся! Попадая на старые дрожжи, запах только усиливается. Плюс из-за того, что печень работает на полную мощь, опьянение произойдет быстрее.

Если ты можешь твердо стоять на ногах и поднимать руки выше носа, попробуй сделать пару физических упражнений, чтобы кровь разошлась в резвом танце и с потом вышли миллиграммы гадости. Если сил двигаться нет, выходи во двор. Если нет желания, выйди на балкон. Нет балкона — открой форточку. Заполни комнату свежим воздухом, клетки мозга будут рады увидеть хоть что-то свежее. И как можно дольше делай глубокие вдохи и выдохи, осознавая, что больший ущерб очарованию нанес не алкоголь, а сигареты. Как ни странно, но после дозы загазованного уличного воздуха легкие проветриваются, и достаточно быстро. И не забудь поесть. Глазунья в этих случаях как нельзя кстати, поскольку имеющиеся в ней аминокислоты могут переработать оставшиеся от пьянства нечистоты.

Экстренные методы

Проблема этих средств в том, что эффект от них слишком короткий. И все они сводятся к тому, что необходимо что-то зажевать: например, петрушку, кинзу, кофейное зернышко или мускатный орех — естественные дезодоранты, чьи ароматы перебьют микс из рвоты, сигарет и спирта. Проблема в том, что не у всех с похмелья хватит сил что-то долго жевать. Если уж на то пошло, то вполне может пригодиться чеснок или лук. Мы помним, что луковый амбре способен отменить любой демографический бум. Но во-первых, через 20 минут запаха не станет, а во-вторых, лучше пахнуть сегодняшним чесночком, чем вчерашней водкой.

Ходят легенды про растительное масло и стакан соли, разведенный в воде. Последнее, что они делают — это устраняют запах. Зато пока ты будешь проталкивать это не самое вкусное пойло внутрь, неожиданно заведется механизм очистки желудка. Ходит слух, что старый добрый «Глицин» способен перебить запах. Вранье полное! Но некоторым он помогает пережить похмелье.