Мать двоих детей раскрыла секрет безболезненного похудения после сорока

Австралийка Джоанна Питерс сумела кардинально преобразиться после сорока благодаря занятиям в спортзале и особому режиму питания.

Свой путь от располневшей мамочки до фитнесс-богини она описывала в аккаунте Инстаграм, где у нее уже более 119 тысяч подписчиков.

Сейчас Джоанне 42 года, и она в прекрасной физической форме.

Однако еще несколько лет назад она была располневшей после рождения второго ребенка женщиной. Все диеты приводили к ухудшению состояния.

Женщина работала обычной учительницей, параллельно занималась детьми и мало следила за собой. Все изменила встреча со старой подругой.

«Моя знакомая, которую я не видела некоторое время, успела сбросить 10 килограмм и выглядела просто великолепно. Я поняла, что, если получилось у нее, смогу и я! — рассказывает Джоанна — Она посоветовала мне завести отдельный аккаунт, чтобы следить за вдохновляющими людьми».

Заметных результатов удалось достичь за счет 8-часового режима приема пищи. Джоанна ест только в промежутке с 12 дня до 8 вечера, что вынуждает ее организм в оставшееся время активизировать внутренние запасы энергии, сжигая жировые отложения.

За последние 2,5 года женщина похудела на 7 килограмм, при этом ей удалось кардинально изменить структуру своего тела, избавившись от боков и животика.

Джоанна старается пять раз в неделю проводить в тренажерном зале по 30−40 минут. Это помогает ей улучшить результат.

«Мне приятно осознавать, что сейчас я нахожусь в своей лучшей форме. Люди делают мне комплименты, кого-то мои успехи вдохновляют заняться своим телом. Никогда не поздно заняться собой и вернуть фигуру даже после рождения детей», — рассказала женщина The Mirror.

«Ридус» не раз рассказывал истории девушек, сумевших избавиться от лишнего веса. Одну героиню на подобный шаг мотивировало скорое замужество, другая занялась фигурой из-за неудовлетворенности своей личной жизнью.

Однако далеко не всегда хорошее физическое состояние измерится весом. Ведь впечатляющих результатов можно достичь за счет прокачки мышц, которые весят больше, чем жир.