Это страшное слово «лактостаз»

Лактостаз — это состояние, при котором нарушен отток молока. Иногда это явление называют застоем молока. Разумеется, не все кормящие встречаются с лактостазом, но есть определенные предпосылки, способные увеличить вероятность проблемы.

Самые частые причины лактостаза:

Кормления по режиму

Неэффективное сосание — маме больно, соски повреждены (ссадины, трещины), недостаточная прибавка веса у малыша

Пропуск кормлений или сцеживаний

Ограничение питья

Избыток жирной пищи в рационе

Сдавливание груди тесным бельем

Сон или долгое положение лежа на животе

Когда стоит задуматься, не лактостаз ли у вас:

Неприятные ощущения в груди — болит, как синяк, больно поднимать руку и т.п.

Болезненное уплотнение — лучше искать его в положении лежа на спине

Повышение температуры без признаков простуды — за этим могут прятаться и другие заболевания, но если вы кормите, в первую очередь внимательно отнеситесь к состоянию груди

Как действовать, если вас настиг лактостаз:

НЕ грейте и не разминайте грудь — это усугубляет проблему

НЕ используйте никаких компрессов — от них возникает нагревание. Некоторые рекомендуемые средства вообще запрещены для использования у кормящих (камфора, спиртовые растворы, сильно пахнущие средства) или бесполезны (левомеколь, линимент синтомицина).

НЕ ограничивайте питье

Кормите или сцеживайтесь ЧАЩЕ, чем обычно

После кормления или сцеживания приложите к болезненному месту прохладную влажную ткань. Такие примочки уменьшают боль и отек, а значит, способствуют улучшению оттока молока

Очень рекомендую искать причину лактостаза и то, что способствовало его появлению. Проблема возникает обычно при сочетании нескольких неблагоприятных факторов — сдавливание груди, длительный интервал между кормлением или сцеживанием (если вы кормите сцеженным молоком), непривычно жирная пища (рекомендуемые для кормящих орехи и молочные продукты). Вопреки привычному мнению, переохлаждение само по себе не так опасно.

Что убережет от лактостаза:

Кормления по требованию — когда малыш поворачивает голову, высовывает язычок, открывает глаза или когда вы чувствуете распирание в груди

Хорошее сосание ребенка — с достаточной прибавкой веса и без болевых ощущений и повреждений соска у мамы

Питье в нужном вам объеме — никогда не терпите жажду, пейте столько, сколько хочется

Привычное питание — не увлекайтесь жирной пищей

Будьте здоровы и кормите с удовольствием!