Это страшное слово «лактостаз» 

Лактостаз — это состояние, при котором нарушен отток молока. Иногда это явление называют застоем молока. Разумеется, не все кормящие встречаются с лактостазом, но есть определенные предпосылки, способные увеличить вероятность проблемы.
Самые частые причины лактостаза:
Кормления по режиму
Неэффективное сосание — маме больно, соски повреждены (ссадины, трещины), недостаточная прибавка веса у малыша
Пропуск кормлений или сцеживаний
Ограничение питья
Избыток жирной пищи в рационе
Сдавливание груди тесным бельем
Сон или долгое положение лежа на животе
Когда стоит задуматься, не лактостаз ли у вас:
Неприятные ощущения в груди — болит, как синяк, больно поднимать руку и т.п.
Болезненное уплотнение — лучше искать его в положении лежа на спине
Повышение температуры без признаков простуды — за этим могут прятаться и другие заболевания, но если вы кормите, в первую очередь внимательно отнеситесь к состоянию груди
Как действовать, если вас настиг лактостаз:
НЕ грейте и не разминайте грудь — это усугубляет проблему
НЕ используйте никаких компрессов — от них возникает нагревание. Некоторые рекомендуемые средства вообще запрещены для использования у кормящих (камфора, спиртовые растворы, сильно пахнущие средства) или бесполезны (левомеколь, линимент синтомицина).
НЕ ограничивайте питье
Кормите или сцеживайтесь ЧАЩЕ, чем обычно
После кормления или сцеживания приложите к болезненному месту прохладную влажную ткань. Такие примочки уменьшают боль и отек, а значит, способствуют улучшению оттока молока
Очень рекомендую искать причину лактостаза и то, что способствовало его появлению. Проблема возникает обычно при сочетании нескольких неблагоприятных факторов — сдавливание груди, длительный интервал между кормлением или сцеживанием (если вы кормите сцеженным молоком), непривычно жирная пища (рекомендуемые для кормящих орехи и молочные продукты). Вопреки привычному мнению, переохлаждение само по себе не так опасно.
Что убережет от лактостаза:
Кормления по требованию — когда малыш поворачивает голову, высовывает язычок, открывает глаза или когда вы чувствуете распирание в груди
Хорошее сосание ребенка — с достаточной прибавкой веса и без болевых ощущений и повреждений соска у мамы
Питье в нужном вам объеме — никогда не терпите жажду, пейте столько, сколько хочется
Привычное питание — не увлекайтесь жирной пищей
Будьте здоровы и кормите с удовольствием!