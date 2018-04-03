Ещё
Диетологи рассказали, что макароны можно включать в диету
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диетологи рассказали, что макароны можно включать в диету 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Существующие диеты исключают из рациона людей, желающих избавиться от лишнего веса, разнообразные мучные изделия, богатые углеводами. Однако специалистам из клиники Святого Михаила в Торонто удалось объяснить парадокс, связанный с употреблением макарон и похудением. По мнению канадских ученых, данный продукт, обладающий низким гликемическим индексом, не приведет к набору массы тела, при правильном питании. МедикФоруму стало известо, что большинство «очищенных» углеводов быстро проникают в кровоток и влияют на повышение уровня сахара в крови. Макароны с достаточно низким гликемическим индексом не особо ускоряют увеличение объема глюкозы и могут являться одним из составляющих рациона при здоровом питании. В доказательство данному утверждению канадские специалисты провели ряд исследований, задействовав 2500 добровольцев. Участникам эксперимента предложили макароны в качестве диетической пищи. на протяжении семи дней испытуемым необходимо было съедать по 3,3 порции мучного изделия весом в 150 грамм каждая и другие продукты с низким влиянием на повышение уровня глюкозы. Все исследуемые 12 недель придерживались предложенной диеты, и в результате им удалось похудеть примерно на 1 килограмм. Это невысокий показатель, однако ученым из Канады, преследовавшим цель доказать, что добровольцы, употребляя макароны, не поправятся, удалось это сделать. Включение данного продукта в рацион других диет, как уточняют диетологи, может привести к совершенно противоположным результатам, и стать причиной набора лишнего веса. Важным аспектом в этом вопросе остается сочетание макарон исключительно с ингредиентами с низким гликемическим индексом.
МедикФорум: последние новости
Правила ухода за кожей лица Пластырь из кожи младенцев отлично заживляет все раны Газировки вредят женскому организму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить54
Сколько раз в неделю можно принимать душ12
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью18
Почему не стоит брить подмышки18
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью3
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение