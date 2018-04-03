Диетологи рассказали, что макароны можно включать в диету

Существующие диеты исключают из рациона людей, желающих избавиться от лишнего веса, разнообразные мучные изделия, богатые углеводами. Однако специалистам из клиники Святого Михаила в Торонто удалось объяснить парадокс, связанный с употреблением макарон и похудением. По мнению канадских ученых, данный продукт, обладающий низким гликемическим индексом, не приведет к набору массы тела, при правильном питании. МедикФоруму стало известо, что большинство «очищенных» углеводов быстро проникают в кровоток и влияют на повышение уровня сахара в крови. Макароны с достаточно низким гликемическим индексом не особо ускоряют увеличение объема глюкозы и могут являться одним из составляющих рациона при здоровом питании. В доказательство данному утверждению канадские специалисты провели ряд исследований, задействовав 2500 добровольцев. Участникам эксперимента предложили макароны в качестве диетической пищи. на протяжении семи дней испытуемым необходимо было съедать по 3,3 порции мучного изделия весом в 150 грамм каждая и другие продукты с низким влиянием на повышение уровня глюкозы. Все исследуемые 12 недель придерживались предложенной диеты, и в результате им удалось похудеть примерно на 1 килограмм. Это невысокий показатель, однако ученым из Канады, преследовавшим цель доказать, что добровольцы, употребляя макароны, не поправятся, удалось это сделать. Включение данного продукта в рацион других диет, как уточняют диетологи, может привести к совершенно противоположным результатам, и стать причиной набора лишнего веса. Важным аспектом в этом вопросе остается сочетание макарон исключительно с ингредиентами с низким гликемическим индексом.