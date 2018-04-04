Ещё
Ученые назвали макароны диетическим продуктом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые назвали макароны диетическим продуктом 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты из Канады доказали, что потребление макарон способствует похудению.
Канадские ученые университета Торонто и больницы святого Михаила пришли в выводу, что макароны могут быть использованы в качестве диетической пищи. Резльтаты своей работы они опубликовали на портале BMJ Open.
В исследовании специалистов участвовало 2500 добровольцев. Все они сидели на диете, на которой в качестве углеводов им было разрешено принимать только пасту.
В среднем испытуемые потребляли около трех порций в неделю. В конце исследования выяснилось, что все участники эксперимента похудели в среднем на полкилограмма.
Как объяснили ученые, макароны имеют низкий гликемический индекс, то есть, в отличие от многих других углеводных продуктов, макароны медленно усваиваются и не вызывают резкого подъема сахара в крови.
ТК «Звезда»: последние новости
Британия блокирует контакты посольства РФ с экспертами по «делу Скрипаля» В Приамурском объединении ВВО состоялись соревнования по военно-спортивному ориентированию Музей Победы предложил всем желающим селфи с танком Т-34
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ваш вес говорит о том, сколько вы будете жить110
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью27
Сколько раз в неделю можно принимать душ24
Водонаева сильно похудела, а грудь выросла4
Мифы о сахаре, в которые пора перестать верить1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение