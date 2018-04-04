Ученые назвали макароны диетическим продуктом

Специалисты из Канады доказали, что потребление макарон способствует похудению.

Канадские ученые университета Торонто и больницы святого Михаила пришли в выводу, что макароны могут быть использованы в качестве диетической пищи. Резльтаты своей работы они опубликовали на портале BMJ Open.

В исследовании специалистов участвовало 2500 добровольцев. Все они сидели на диете, на которой в качестве углеводов им было разрешено принимать только пасту.

В среднем испытуемые потребляли около трех порций в неделю. В конце исследования выяснилось, что все участники эксперимента похудели в среднем на полкилограмма.

Как объяснили ученые, макароны имеют низкий гликемический индекс, то есть, в отличие от многих других углеводных продуктов, макароны медленно усваиваются и не вызывают резкого подъема сахара в крови.