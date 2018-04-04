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Ученые выяснили, что регулярное употребление макарон не всегда вредит фигуре
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Ученые выяснили, что регулярное употребление макарон не всегда вредит фигуре 

ТАСС 1 час назад
Фото: Мир24
ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Канадские исследователи оспорили утверждение о том, что макароны — это злейший враг в борьбе с лишними килограммами. Согласно новому исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале BMJ Open, рацион питания, основанный на употреблении макаронных изделий, даже может способствовать снижению веса.
Специалисты больницы св. Михаила в Торонто установили, что все зависит от гликемического индекса (показатель влияния продуктов питания на уровень сахара в крови) макаронных изделий. Например, гликемический индекс (ГИ) белого риса, хлеба и картофеля достаточно высокий — эти продукты очень калорийны, быстро перевариваются и поглощаются организмом. Этот же показатель у чечевицы и зеленых овощей, напротив, остается чрезвычайно низким.
В ходе исследования эксперты провели более 30 контрольных испытаний, в которых приняли участие около 2,5 тыс. участников. В среднем добровольцы съедали чуть больше трех порций макарон в неделю, причем каждая из них не превышала половины тарелки. По итогам эксперимента специалисты измерили несколько параметров, в том числе вес, индекс массы тела (ИМТ) и охват талии и установили, что такое регулярное поедание этого продукта не привело к набору лишних килограммов или увеличению жировой массы. Более того, оказалось, что спустя 12 недель участники похудели на полкилограмма.
Результаты ученые объясняют тем, что продукты с низким ГИ лучше утоляют голод и быстрее «насыщают» организм. Специалисты отметили, что, несмотря на широкое разнообразие макаронных изделий, в среднем их гликемический индекс ниже, чем у продуктов, содержащих крахмал (например, хлеб).
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