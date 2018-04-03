Как подготовиться к весне без аллергии: 5 советов

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к 2025 году около 50% населения планеты будут страдать аллергией. ВОЗ даже окрестила аллергию «болезнью XXI века». Однако все не так страшно, если вовремя спохватиться и купировать симптомы. В этой статье мы собрали несколько советов, как правильно подготовиться к весне — самому аллергическому сезону.

Сходить к врачу

Этот совет может показаться очевидным, но посетить врача, а не заниматься самолечением или прибегать к альтернативным методам — это первое, что необходимо сделать, ощутив у себя симптомы. Потому что аллергия может проявиться в любом возрасте и на что угодно, даже если раньше вы ей никогда не страдали. В таком случае удастся вовремя определить тип аллергена и свести к минимуму его воздействие.

Предупредить аллергены

Предположим, что аллерген, вызывающий неприятную реакцию организма, найден. Аллергия не лечится, но причин, ее вызывающих во внешней среде — можно избежать. К счастью, вместе с распространением аллергии не стоит на месте и прогресс. Существует достаточно много мобильных приложений, которые отслеживают и предупреждают пользователя о том, когда, например, начинается активная сезонная аллергия на пыльцу растений и деревьев, или, в случае с аллергией на конкретные продукты — помогают определить, что входит в их состав, чтобы исключить аллергическую реакцию.

У приложений есть много других удобных функций: они напомнят, когда нужно вовремя принять лекарство и отследят симптомы. Так, людям с пищевой аллергией подойдут приложения: The Food Ambassador, NxtNutrio, My Simpthoms. Для тех, кто имеет аллергию на пыльцу будут полезны: WebMD Allergy, Zyrtec ALLERGYCAST. Не забыть, что нужно принять таблетку поможет Med Helper Pill Reminder.

Устроить генеральную уборку

Безусловно, главный враг находится за окном (например, вон тот большой тополь по дороге на работу), но и в собственном доме тоже нужно быть начеку. Плесень, пыль, шерсть животных (если они у вас есть) могут усугубить симптомы и затруднить дыхание, поэтому очень важно провести генеральную уборку, и пока длится активный сезон — делать это почаще. Выбить ковры, протереть полки, убрать пыль из углов, почистить долго висевшую в шкафу верхнюю одежду. Здорово будет приобрести воздухоочиститель с фильтровальной системой — он поможет избавить дом от аллергенов и почувствовать себя сносно. После того, как вы пришли домой с улицы нужно обязательно переодеваться и принимать душ, чтобы смыть с себя все аллергены.

Пересмотреть рацион питания

Даже если аллергия не пищевая, все равно стоит скорректировать режим питания, чтобы не вызвать так называемую «перекрестную аллергию». Речь идет о возникновении у аллергика непредсказуемых, ранее не возникавших аллергических реакций. Врачи советуют не есть клубнику, малину, арбузы, виноград, а также орехи, яйца, не пить кофе и какао. Вместо кофе в этот период лучше пить побольше чая, поскольку он содержит полифенолы — растительные вещества, действующие, как антиоксиданты.

Также к высоко аллергенным продуктам относятся морепродукты, пакетированные соки и йогурты с добавками (здоровее заменить их на натуральные), экзотические фрукты, и продукты, имеющие в своем составе пищевые добавки. Можно есть отдельные сорта рыбы (например, треску или окуня), нежирное мясо, кисломолочные продукты, рисовые, гречневые и кукурузные хлебцы. Из круп «безопасны» — овсянка, манка, гречка. Допускаются некоторые сухофрукты: сушеные яблоки, груши и чернослив. Также не стоит добавлять в еду острые специи, не есть майонез и горчицу.

Скорректировать режим дня Конечно, это не означает, что нужно становится затворником, но вполне реально определить время, когда концентрация аллергенов в воздухе повышена и подстроить его под свой график. Идеально было бы уехать в отпуск, в место, где потенциальный аллерген просто не растет, но такая возможность есть не у всех.

Активная фаза периода цветения растений начинается с середины апреля и длится до конца мая, в это время цветут деревья и кустарники. «Опасные» временные промежутки — это с 6 до 10 утра и с 18 до 22 вечера. В жаркие и сухие дни концентрация аллергенов выше, а в холодные и дождливые — напротив, можно спокойно гулять. Измерить уровень аллергенов за окном опять-таки смогут помочь мобильные приложения, например, удобное приложение под названием «Пыльца Clab». Оно определяет у какого аллергена сейчас пиковая стадия, замеряет уровень пыльцы и рассчитывает прогноз на пять дней вперед.