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Эксперты рассказали о термальной воде
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Эксперты рассказали о термальной воде 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Не за горами лето, а значит, об увлажнении кожи вполне можно задуматься. Одно из простых, но эффективных средств нового поколения— термальная вода, должна пребывать в арсенале современной женщины, проживающей в мегаполисе, особенно работающей в офисе. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что в термальной воде большое количество минеральных солей, их куда больше чем в воде минеральной. Существует два вида: гипертоническая и изотоническая. Название «гипертоническая» не имеет ничего общего с повышенным давлением, — просто она действует более активно и содержит большее количество минералов, чем изотоническая. Такую воду по достоинству оценят обладатели жирной кожи. Кроме того, она снимает отёчность. Изотоническая термальная вода подойдёт тем, у кого сухая и/или чувствительная кожа, а на нормальную она может не подействовать, даже снизить количество микроэлементов. Её минерализация сходна со средой организма. Классифицируются они и по содержанию той или иной соли: сульфатно-бикарбонатные, бикарбонатно-натриевые, цинковые, калийные и т.д. Польза термальной воды: — снимает раздражение; — обогащает кожу кислородом; — оказывает успокаивающее воздействие; — выравнивает тон; — способствует эффекту сияния; — регулирует работу сальных желез. Наносится как на чистую кожу, так и поверх макияжа. Встречается среди ассортимента таких популярных иностранных брендов, как VICHI, Garnier, La Roche-Rosay, Avene и отечественного— «Русские корни». Ранее эксперты рассказали об опасных грибах.
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