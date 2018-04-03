Беременная Хлои Кардашьян собралась в спортзал

Новое сообщение в Твиттере вызвало волну обсуждений среди фолловеров звезды, которая на днях станет мамой. Женщина, ожидающая ребенка от своего бойфренда Тристана Томпсона, заявила, что не может дождаться возвращения к интенсивным тренировкам в спортзале после появления дочери на свет.