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Беременная Хлои Кардашьян собралась в спортзал
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Беременная Хлои Кардашьян собралась в спортзал 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Новое сообщение в Твиттере вызвало волну обсуждений среди фолловеров звезды, которая на днях станет мамой. Женщина, ожидающая ребенка от своего бойфренда Тристана Томпсона, заявила, что не может дождаться возвращения к интенсивным тренировкам в спортзале после появления дочери на свет.
Хлои понимает, что ей придется нелегко, но она любит сложности. Многие помнят, как усердно тренировалась девушка до беременности. Хлои также знаменита своими спортивными селфи. 33-летняя звезда никогда не скрывала информации о похудении от общественности. Она объясняет свою хорошую физическую форму специальной диетой и упражнениями.
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