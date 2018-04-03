Озоно-кислородная терапия

Все знают, что озон — это кислород в своей активной форме. Нашему организму необходим кислород, поскольку он используется каждой клеточкой организма. Этот простой элемент обеспечивает окисление в организме, позволяет органам оставаться в рабочем состоянии. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что не все знают о том, что с возрастом человека окислительные процессы протекают намного медленнее, а это и становится причиной возникновения морщин, снижения эластичности кожи, появления жира в проблемных зонах. Специальная смесь, которая содержит озон, вводится в специальные точки шеи, живота, лица, бедер, чем стимулирует омоложение ткани и активирует процессы жизнедеятельности. Озон имеет свойство взаимодействовать с полиненасыщенными жирными кислотами, что и позволяет после введения препарата наблюдать активное образование озонидов. Эти вещества уже и обладают антисептическими, противогрибковыми, противовирусными свойствами, уничтожают вирусы и бактерии. Клетки организма получают полноценное питание и при этом совершенно не травмируются. Специальная смесь с озоном с помощью тонких игл вводится непосредственно под кожу. Это позволяет исключить болезненные ощущения во время проведения процедуры. В местах введения инъекций первые несколько минут можно почувствовать боль и жжение, но это быстро проходит. Буквально через пару минут начнется эффект анестезии от проведения процедуры и далее болевых ощущений не будет. Специальных ограничений процедура не имеет, легко переносится пациентами, а с каждой процедурой можно увеличивать время и количество смеси для введения. Показания:

Рекомендуют проводить процедуру в случаях:

лечения целлюлита;

устранения жировых отложений;

лечения акне;

устранения морщин, стимуляции кожи.

Противопоказания:

Не рекомендуют процедуру в случаях:

менструации;

эпилепсии;

проблем со щитовидной железой;

проблем со свертываемостью крови;

воспаления поджелудочной железы;

инсульта или инфаркта.

Рекомендуется 10 процедур для достижения желаемого эффекта. При этом, необходимо проводить процедуры 2 раза в неделю, а через 3-4 процедуры можно начинать оценивать результаты. Специалисты советуют повторять курс лечения 2-3 раза в году. Озонотерапия позволяет избавиться от отеков, снизить объемы тела, избавиться от целлюлита и сделать кожу красивой, здоровой и упругой. Вся подкожная клетчатка обновится и кровообращение нормализуется. Ранее врачи рассказалио методах лечения сердечных приступов.