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Ученые: паста способствует похудению
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Ученые: паста способствует похудению 

Особое блюдо 1 час назад
Фото: Особое блюдо
Ученые из больницы Святого Михаила в Торонто выяснили, что употребление в пищу макаронных изделий может помочь сбросить вес.
В исследовании, результаты которого опубликованы в BMJ Open, приняли участие почти 2500 добровольцев. Участники эксперимента съедали в неделю примерно 3,3 порции (одна порция — около 150 г) макарон вместо других углеводов, а также придерживались диеты с низким гликемическим индексом.
Обычно паста имеет низкий гликемический индекс, а значит, при ее употреблении уровень сахара повышается медленнее в отличие от других очищенных углеводов — таких, как хлеб, например.
«Исследование показало, что паста не способствовала увеличению веса или увеличению жировых отложений…фактически анализ показал небольшую потерю веса»,
— цитирует The Independent врача-консультанта больницы Святого Михаила и ведущего автора исследования доктора Джона Сивенпипера.
«Таким образом, вопреки сомнениям, возможно, макароны могут быть частью здорового рациона, такого, как диета с низким уровнем гликемического индекса»,
— резюмирует доктор.
Впрочем, как употребление пасты скажется при соблюдении других рационов питания, ученым пока только предстоит выяснить.
Фото: Pixabay/StockSnap
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