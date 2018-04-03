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Здоровый сон — это красота и здоровье
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Здоровый сон — это красота и здоровье 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Каждый человек замечал, что после бессонной ночи день получается каким-то не таким. Вялость, сонливость, мешки под глазами, и пустой взгляд — это то, что преследует человека в случае недостачи сна. Особенно это касается женщин, ведь они более уязвимы, чем мужчины, и больше стремятся выглядеть на все 100%. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что для этого нужен 8 часовой здоровый сон, что является вашим залогом успеха. Человеческий организм работает 24 часа в сутки, подготавливая тело к бодрствованию. Организм можно сравнить с компьютером, ведь во сне мы как будто перезагружаемся, важные файлы сохраняем, а не нужные просто удаляем в корзинку. Конечно, где-то в мозгу вся информация храниться, но местонахождение будет в том уголке сознания, которым пользуемся меньше всего. И так, какими же положительными качествами выступает сон: 1. В первой фазе сна происходит полное возобновление кожи. Разглаживаются морщинки, возобновляется дыхательный процесс покрова. Легче и быстрее организм выводит токсины. 2. Возобновляется нервная система, снимается стресс. Что является важным аспектом, ведь недаром говорят, что все болезни от нервов. С этого следует, что здоровый сон один из идеальных выходов из стрессовой ситуации. 3. Ни для кого не секрет, что состояние сна самое приближенное к смерти. Наш организм замедляет работу всех органов. Следовательно, важно сказать, что замедление работы организма продлевает жизнь. 4. Стоит принять во внимание, что девушки, которые имею лишний вес, с помощью нормализации сна могут привести в порядок вес и аппетит. Красота и здоровье — это не только генетика и здоровье. Всю свою жизнь надо следить за своим телом, внешностью, а так же состоянием нашего организма в целом. Соблюдение здорового сна — это одно из самых простых правил, которое каждому по силе. Ранее эксперты рассказали, что красивые люди болеют также часто, как некрасивые.
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