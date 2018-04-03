Какие существуют мифы о поведении беременных

Нынешние женщины встречают беременность и роды во всеоружие, но в сознании человечества укрепилось несколько стереотипов, от которых давно пора избавиться

Ещё десять лет назад многие женщины имели очень скудные представления о том, что будет происходить с их организмом во время беременности. Теперь же гугл становится лучшим другом и первым советчиком будущей мамы с той самой секунды, как только тест показывает две полоски. Нынешние женщины встречают беременность и роды во всеоружии, детально разбираясь в особенностях всех необходимых препаратов и процедур, чем не могли похвастаться даже их старшие сёстры. Интернет заполнен статьями, в которых детально расписаны все изменения, которые претерпевает женский организм во время беременности. И всё же в сознании человечества укрепилось несколько стереотипов, от которых давно пора избавиться.

1. «Тихая зимняя ночь. Самое время для клубники. И закусить воблой»

Шутку про солёные огурцы хоть раз, но доводилось слышать каждой девушке. Миф о том, что во время беременности у женщины круто перестраиваются пищевые привычки, и ей начинает хотеться очень странного сочетания продуктов, настолько прочно укоренился в современном фольклоре, что многие девушки даже фантазируют, на что же такое экзотическое может их потянуть. На деле же мечтать о копчёном лососе в меду станут лишь немногие беременные женщины, а вот у большинства пищевые привычки если и изменятся, то достаточно стандартно. Беременная может начать любить те продукты, которые раньше не очень жаловала, но впадать в крайности — совсем не обязательное условие благополучной беременности.

Вкусы женщины меняются из-за мощных изменений в гормональном фоне её организма. Главный виновник здесь — гормон прогестерон. Этот товарищ вообще много за что ответственнен. Прогестерон — это т.н. гормон беременности. Он вырабатывается в желтом теле в области вышедшей яйцеклетки в яичнике, а затем его начинает вырабатывать ещё и плацента. В результате влияния прогестерона формируется успешное внедрение и прикрепление зародыша к стенке матки (этот процесс называют имплантацией), и за счет его же действия мышечные волокна матки находятся в расслабленном состоянии, что препятствует отторжению плодного яйца и не дает беременности прерываться. Помимо этого, за счет действия прогестерона происходит подготовка молочных желез и в дальнейшем формируется уже нормальная лактация у родившей женщины. Сильнее всего его влияние чувствуется в первые месяцы беременности особенно в сроки до 16-18 недель. Тогда основные порции прогестерона производятся именно яичником, пока плацента только зарождается и формируется. По мере ее созревания (после 16 недель) яичник постепенно утрачивает свои гормональные функции. Тогда и пристрастия в еде возвращаются в привычное русло.

Основная необходимость изменений вкусовых предпочтений — повышение потребности тела женщины в витаминных и минеральных компонентах. Дело в том, что развивающийся плод потребляет те питательные вещества, которые поступают к нему в крови матери. Если каких-то веществ не достаточно для гармоничного развития плода, тело матери начинает расходовать свои «стратегические» запасы. Тогда организм мамы посылает сигналы в мозг для того, чтобы активизировать аппетит и желание поесть таких продуктов как цитрусы, клубника, разнообразные другие фрукты и продукты, богатые минеральными компонентами и витаминами. Обычно такие желания возникают ближе к вечеру или в ночное время, так как именно в это время происходит активизация работы тех отделов нервной системы, в которых сформирована «доминанта беременности», и тогда она берет на себя командование всеми процессами.

Шоколада и прочих сладостей же хочется оттого, что организму требуется больше энергии для вынашивания малыша и для его питания.

2. Настроение беременной женщины — словно пороховая бочка: взорвётся от любой малюсенькой искорки

Принято считать, что будущая мама постоянно пребывает в состоянии «из крайности в крайность»: то плачет, то смеется, то обижается, то злится без повода. Такое поведение действительно не редкость для будущих мам, но считать его нормой ошибочно. Психоэмоциональная сфера является самой тонкой и индивидуальной областью физиологии человека. Здесь не бывает какого-то общего шаблона поведения, все изменения индивидуальны и для каждой женщины происходят по-своему.

Настроение действительно «скачет» в первые недели беременности, и виновата в этом гормональная перестройка организма. В норме такая эмоциональная нестабильность ощущается в течение 1–2 недель и заметна только самой беременной и самым близким членам семьи. Чаще всего в этот период женщина даже не знает о том, что беременна. Однако даже в этот период «скачки» настроения не обязательны. Многие женщины отмечают стабильное изменение эмоционального фона: кто-то находится в приподнятом настроении, кто-то, напротив, испытывает ощущение подавленности.

Виновата в этом уже знакомая «доминанта беременности». Психологическая доминанта — это эмоциональное состояние, которое превалирует над всеми остальными переживаниями человека на определенном этапе его жизни. В период беременности забота о сохранении и благополучном развитии плода становится приоритетом для будущей мамы. Так как ни одно изменение не может произойти моментально и незаметно, у перестройки организма и возникает такой интересный побочный эффект. Это совсем не значит, что о настроении беременной женщины заботиться не нужно. Сама по себе причина может быть мелкой, но ощущения женщины реальны и переживаются так же остро, как и более весомые проблемы. Оставлять человека один на один с тем, что его беспокоит, всё же не рекомендуется.

Если же настроение действительно меняется из одной крайности в другую, и происходит это в течение всей беременности, стоит обратиться за консультацией к перинатальному психологу; это состояние не является нормой и может указывать на более серьезные отклонения в самочувствии будущей мамы.

3. Беременная женщина моментально глупеет

О, тема умственных способностей беременных женщин — настоящее поле битвы исследователей. Множество проводимых исследований показывают противоречивые данные. Например, в ходе популяционного исследования, результаты которого опубликованы в 2007 г., австралийские ученые подтвердили возможность развития нарушений психической деятельности у беременных. В этой работе были собраны данные 14 разных исследований, проводимых в течение 17 лет. Учёные сравнивали показатели памяти беременных и/или женщин в послеродовой период с показателями контрольной группы. В ходе исследования выяснилось, что в период беременности у женщин значительно ухудшались некоторые виды памяти, но причина этому найдена так и не была. В другом же исследовании, проведенном в 2010 г., ученые из Австралийского национального университета также исследовали состояние женщин до, во время и в послеродовой период, и не нашли значительных изменений в функции памяти и когнитивных способностей. Вместе с тем отмечено, что третий триместр беременности ассоциировался с резким ухудшением результатов одного из четырех тестов по оценке состояния памяти и когнитивных функций у участниц исследования.

И это только пример противоречивости взглядов на проблему.

Возможно, общая рассеянность и забывчивость, на которую жалуются многие будущие мамы, зависит от их собственного психического состояния и окружающей обстановки. С наступлением беременности привычный уклад жизни женщины претерпевает сильные изменения. Появляется множество новых забот, переживаний и страхов, чья-то психика готова к таким новообразованиям, а кому-то приходится подстраиваться.

Беременность — исключительный период в жизни женщины. Несмотря на то, что проходят через него миллиарды женщин (многие и не единожды) и организм каждой из них действует по известному шаблону, для каждой этот процесс будет протекать индивидуально. Кто-то не заметит масштабных изменений, а кто-то несколько месяцев по ночам будет мечтать о банке пресловутых солёных огурцов из анекдота. Главное, помнить, что если ваша беременность не отвечает сложившимся в обществе стереотипам, ничего страшного в этом нет. И вовремя обращаться к специалисту.

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